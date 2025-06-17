Aykut Erdoğdu’nun Avukatlarından Tutukluluğa İtiraz Başvurusu

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik “yolsuzluk” iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun avukatlarının verdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz hakkında ‘rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlarından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu belirtilmekteyse de müvekkilimizin atılı suçları işlediğine yönelik bırakın somut delil, tek bir dolaylı delil dahi dosyada mevcut değildir. Müvekkilimizin tutuklanmasına her nasılsa dayanak olarak gösterilen hususlar, değil kuvvetli şüphe sebebi olmak, basit bir suç şüphesi doğurabilecek mahiyette dahi değildir.

Müvekkilimizin siyasi temasları üzerinden örgütsel ilişki kurulmaya çalışılması, soruşturmanın peşin hükümlü ve varsayımsal değerlendirmelerle yürütüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkilimiz açısından kuvvetli suç şüphesinden söz etmek hiçbir suretle olanaklı olmayıp bu nedenle müvekkilimizin tahliyesine karar verilmelidir.

Müvekkilimizin kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran hiçbir somut olgu bulunmamaktadır. Müvekkilimizin delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme yahut da tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması hususunda bırakın kuvvetli şüphe sebebini basit bir şüphe dahi oluşturabilecek herhangi bir neden de bulunmamaktadır. Somut olay açısından tutuklama tedbiri ölçülü de değildir.

Müvekkilin sabit ikametgahı, düzenli bir yaşamı, sosyal çevresi ve siyasi görevlerinden kaynaklı yüksek görünürlük düzeyi birlikte değerlendirildiğinde, kaçma ya da delilleri karartma riskinden söz edilmesi mümkün olmadığı gibi, tutuklanması yerine CMK madde 109 kapsamında uygulanabilecek daha hafif nitelikli koruma tedbirleriyle soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi mümkündür."

Anka Haber Ajansı