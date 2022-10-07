Aylık 1 Milyon Tl Haksız Kazanç Sağlayan Tefecilerden 10'u Tutuklandı

Aylık 1 Milyon Tl Haksız Kazanç Sağlayan Tefecilerden 10'u Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi pos cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon...

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi pos cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak aylık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 13 tefeciden 10'u tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nakit paraya sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıp, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine veren ve bu yöntemle aylık 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik salı günü Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 141 bin 345 TL, 11 bin 977 dolar, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 7 CD, 10 borç- alacak yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

10 TUTUKLAMA

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Aylık 1 Milyon Tl Haksız Kazanç Sağlayan Tefecilerden 10'u Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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