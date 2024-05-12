Aylin Nazlıaka: "Ak Parti İktidarında Kadınlara Kuluçka Makinesi Muamelesi Yapılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Elbette annelik çok kutsaldır ancak AKP iktidarında kadınlara adeta kuluçka makinesi muamelesi yapılıyor. 'Bir çocuk iflas, iki çocuk patinaj, üç eh. Bize dört-beş çocuk lazım' gibi söylemlerle kadınlara çocuk doğurmak dayatılıyor. Kadınların meslek sahibi olmasını ve istihdama katılmasını teşvik etmek yerine, annelik en büyük kariyer olarak sunuluyor. Anne olamayan ya da anne olmayı tercih etmeyen kadınlar, toplumsal bir baskı görü

(MANİSA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, anneliğin elbette kutsal olduğunu belirterek, "Elbette annelik çok kutsaldır ancak AKP iktidarında kadınlara adeta kuluçka makinesi muamelesi yapılıyor. "Bir çocuk iflas, iki çocuk patinaj, üç eh. Bize dört-beş çocuk lazım" gibi söylemlerle kadınlara çocuk doğurmak dayatılıyor. Kadınların meslek sahibi olmasını ve istihdama katılmasını teşvik etmek yerine, annelik en büyük kariyer olarak sunuluyor. Anne olamayan ya da anne olmayı tercih etmeyen kadınlar, toplumsal bir baskı görüyor. "Anne olmayan kadın yarımdır" sözü ise bu kadınları daha da incitiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Anneler Günü dolayısıyla Manisa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bugün tüm dünyada Anneler Günü'nün kutlandığını dile getiren Nazlıaka, Türkiye'de 1955'ten itibaren kutlanmaya başladığını belirterek, "Başta ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere ebediyete intikal eden bütün annelerin, anne adaylarının ve yüreğinde anne sevgisi taşıyan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, "Elbette, annelik çok kutsaldır ancak AKP iktidarında kadınlara adeta kuluçka makinesi muamelesi yapılıyor. "Bir çocuk iflas, iki çocuk patinaj, üç eh. Bize dört beş çocuk lazım" gibi söylemlerle, kadınlara çocuk doğurmak dayatılıyor. Kadınların meslek sahibi olmasını ve istihdama katılmasını teşvik etmek yerine, annelik en büyük kariyer olarak sunuluyor. Anne olamayan ya da anne olmayı tercih etmeyen kadınlar, toplumsal bir baskı görüyor. "Anne olmayan kadın yarımdır" sözü ise, bu kadınları daha da incitiyor" şeklinde konuştu.

"İKTİDAR BU ANNELERİ DUYMUYOR, GÖRMÜYOR"

Annelerin yoksullukla, yoksunlukla, erkek şiddetiyle ve işsizlikle sınandığını belirten Nazlıaka, "Bugün birçok evde kutlamadan çok gam ve keder var" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddede değinen Nazlıaka, Manisa'da Buse Demirkıran'ın kadın cinayetine kurban gittiğine işaret etti. Nazlıaka, "Daha birkaç gün önce Manisa’nın Turgutlu ilçesinin Selvilitepe Mahallesi’nde kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Mirza Ali E, 3 çocuğunun annesi Hatice E’yi öldürdü. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Buse Demirkıran, evli olduğu Hamza Demirkıran tarafından iki çocuğu uyuduğu sırada öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca fesheden, Medeni Kanun’u sil baştan yazmayı planlayan, erken yaşta zorla evliliklerin önünü açmak için fırsat kollayan zihniyet nedeniyle anneler çocuksuz, çocuklar annesiz kalıyor…" ifadelerini kullandı.

Annelerin adalet aradığını vurgulayan Nazlıaka, "Kayıplarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri 998 haftadır adaleti arıyor. İktidar ise bu anneleri duymuyor, görmüyor" dedi.

"ÜLKEMİZDE DÜN GECE KAÇ ANNE ÇOCUĞUNU AÇ YATIRDI?"

"Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı ülkemizde dün gece kaç anne çocuğunu aç yatırdı?" diye soran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"10 Mayıs’ta TÜİK'in açıkladığı verilere göre bile, Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24,1 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda bunun yaklaşık iki katı (yüzde 12) olarak tahmin edildi. Kısacası; kadınların payına yine işsizlik düştü. Bu koşullar altında anneler ne kendilerini ne çocuklarını yoksulluk kıskacından kurtarabiliyor.

Okullarda ücretsiz öğün uygulamasına son veren iktidar, 1, 3, 5 çocuk çağrısı yaparken annelerin yürek acısını biliyor mu? Ekmeğin ortalama 10 TL’ye yükseldiği ülkemizde annelerin çocuklarına kuru ekmek dahi yedirmekte zorlandığından haberi var mı? Anneler, zar zor okuttuğu çocuğunun işsizlik çaresizliğini ve gelecek kaygısını yüreğine yaşıyor. "Ev genci" diye bir tanım oluştu. Hayatının en verimli döneminde çalışamayan gençlerin anneleri, "çocuğuma iş verin" diye sessiz çığlık atıyor."

"GELECEK GÜZEL GÜNLER BİZ KADINLARIN ELLERİNDE YÜKSELECEK"

Nazlıaka Türkiye'de annelerin sorunlar yumağına hapsedilmiş durumda olduğunu vurgulayarak, "Bizler ise hayatımızın üzerine çöken AKP iktidarının karanlığını aydınlığa çevirmek için direniyoruz. Bütün annelerin güldüğü, çocukların açlıkla sınanmadığı, kadınların şiddet görmediği, istihdama katıldığı, hayatın her alanında eşit temsil edildiği bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Tüm çocuklara aydınlık yarınlar bırakmak isteyen biz kadınlar kararlıyız. Gelecek güzel günler biz kadınların ellerinde yükselecek." şeklinde konuştu.

Nazlıaka’nın basın toplantısında, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kadın Kolları MYK Üyesi Nurşen Balcı ve ilçe kadın kolu başkanları da bulundu.

Anka Haber Ajansı