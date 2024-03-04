Aylin Nazlıaka: “Chp’li Belediyelerde Eşitlik Var. Bizde Yoksulluğu Yönetmek Değil, Yok Etme Anlayışı Var”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Bugün Türkiye’nin hiçbir yerinde bir kadın kendini güvende hissetmiyor. Dolayısıyla güven içinde yaşamak için kadın dostu kentlerin olması şart. İşte CHP’li belediyeler, kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşıyor, ALO şiddet hatları kuruyor, sığınma evleri açıyor, kasın danışma merkezleri açıyor, kadın dayanışma merkezleri açıyor ve kadınların kentte güven içerisinde, rahatça yaşamlarını garanti altına alıyor. CHP’li belediyelerde eşitlik var. Bizde yoksu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Bugün Türkiye’nin hiçbir yerinde bir kadın kendini güvende hissetmiyor. Dolayısıyla güven içinde yaşamak için kadın dostu kentlerin olması şart. İşte CHP’li belediyeler, kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşıyor, ALO şiddet hatları kuruyor, sığınma evleri açıyor, kasın danışma merkezleri açıyor, kadın dayanışma merkezleri açıyor ve kadınların kentte güven içerisinde, rahatça yaşamlarını garanti altına alıyor. CHP’li belediyelerde eşitlik var. Bizde yoksulluğu yönetmek değil, yok etme anlayışı var. Ve yoksul yurttaşlarımıza katkı sunarken sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığıyla hareket etmek var. Yoksullukla mücadelede maalesef iktidar bu kadar duyarsızken CHP’li belediyeler sosyal desteklerle de halkın yanında'" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP’nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın düzenlediği Kadınlar Buluşması'nda konuştu. Nazlıaka'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''3 Mart, 3 Devrim Yasası’nın kabulünün 100’üncü yılı. 100 yıl önce bugün, hilafet kaldırıldı. Ebedi liderimiz de bilmez miydi; dini bir korunma altına, bir kalkan içine alınsın, gücüne güç kalınsın ama o ne dedi? ‘Ben bu gücü halka vereceğim, ben egemenliği millete armağan edeceğim. Ben eşit yurttaşlık istiyorum’ dedi. O yüzden o gücü saraydan aldı, halka verdi. Kutlu olsun. Ama bugün İstanbul’da ‘Hilafet istiyoruz’ diye slogan atanlar var ya şunu çok iyi bilsinler: Bizi 100 yıl geriye götürmelerine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ahmet Akın eşitliği, laikliği, herkesin hakkını savunuyor, herkesin derdini dert ediniyor.

"KARMA EĞİTİME SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR''

Aynı zamanda bugün, Eğitimde Birlik Yasası’nın ilanının da 100’üncü yılı. Yani karma eğitime geçilmesi, medreselerin de Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) devredilmesi ve laik, demokratik, bilimsel eğitime geçiş. Oysa ki iktidar ne diyor? Karma eğitimi tartışmaya açıyor. Kız çocuklarının okullaşma oranının düştüğü bu dönemde, bizlerin her zamankinden çok daha fazla öğrenimde birliğe, karma eğitime sahip çıkmamız gerekiyor. Bu ayrı ayrı eğitimi kimler savunuyor biliyor musunuz: ‘6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebilir’ diyenler, istismar edilen bir çocuğun rızasından bahsedenler, evlatlık edinilen bir çocukla evlatlık edinen babanın evlenebileceğini savunanlar... Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Cumhuriyetimiz laiktir, laik kalacak.

''8 MART 129 KIZ KARDEŞİMİZİ ANMA VE EŞİTLİĞE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR''

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kutlama günü, kadınlara cicili bicili hediyeler alma günü değil. 8 Mart, canları uğruna eşit işe eşit ücret almak için, insan onuruna yarışır koşullarda çalışabilmek için bedel ödemiş olan 129 kız kardeşimizi anma, anlama ve eşitliğe sahip çıkma günüdür. Bir de 31 Martımız var. Her şeyden önce CHP’li belediyeler kadını özgürleştiriyor. Ailedeki çocuk bakımı, yaşlı, varsa engelli, varsa bakıma muhtaç olan kişilerin sorumluluğu kadınların omuzlarında. İşte bu aşamada CHP’li belediyelerin açtığı kreşler, gündüz bakımevleri, yaşlı merkezleri, mola merkezleri, engelli evleri, otizm merkezleri, alzheimer merkezleri ayrı bir önem taşıyor.

CHP’li belediyeler toplumu dönüştürür. Bugün mesleklerle ilgili cinsiyetçi kodlar oluşturdular. Kadın mesleği-erkek mesleği diye. Kadınlar hemşire olur, erkekler doktor olur. Kadınlar öğretmen olur, erkekler mühendis olur. Biz meslekleri kadın-erkek diye ayırmaya karşıyız. CHP’li belediyeler kadın otobüs şoförleri, kadın gemiciler, kadın itfaiyeciler, kadın zabıtalar istihdam ederek kadını hayatın her alanında var ediyor. Balıkesir’e de CHP bayrağını dikelim ki bunu hep birlikte yaşayalım. Kadını güçlendiriyor CHP’li belediyeler. Meslek edindirme kursları açıyor, okuma-yazma eğitimleri düzenliyor, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için projeler yürütüyor, kadın kooperatifleri kuruyor böylece kadın güçleniyor, ekonomik olarak da kendi ayakları üzerinde duruyor.

''BİZDE HALKIN DERDİNİ DERT EDEN ANLAYIŞ VAR''

Bugün Türkiye’nin hiçbir yerinde bir kadın kendini güvende hissetmiyor. Dolayısıyla güven içinde yaşamak için kadın dostu kentlerin olması şart. İşte CHP’li belediyeler, kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşıyor, ALO şiddet hatları kuruyor, sığınma evleri açıyor, kasın danışma merkezleri açıyor, kadın dayanışma merkezleri açıyor ve kadınların kentte güven içerisinde, rahatça yaşamlarını garanti altına alıyor. CHP’li belediyelerde eşitlik var. Bizde yoksulluğu yönetmek değil, yok etme anlayışı var. Ve yoksul yurttaşlarımıza katkı sunarken sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığıyla hareket etmek var. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki çocuğu tok yatsın diye aç yatan analar var. Giymeyip giydiren, yemeyip yediren anne-babalar var. Çalıştığı fabrikada servis edilen yemeğin meyvesini alıp akşam çocuğuna götürenler var. Yoksullukla mücadelede maalesef iktidar bu kadar duyarsızken CHP’li belediyeler sosyal desteklerle de halkın yanında. Engelliler için engelleri ortadan kaldıran, yoksullar için dayanışmayı büyüten, kadınlar için güvenli şehirler yaratan, gençler için yurtlar açarak onların barınma ihtiyacını karşılayan ve en önemlisi halkın derdini dert eden bir anlayış var.”

Anka Haber Ajansı