Aylin Nazlıaka: "Demokrasiyi Katleden Bu Zihniyeti Tarihin Çöplüğüne Göndereceğiz"

Aylin Nazlıaka: "Demokrasiyi Katleden Bu Zihniyeti Tarihin Çöplüğüne Göndereceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, TBMM’de Yargıtay kararının okunarak cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Demokrasiyi katleden bu zihniyeti tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Hukuk düşmanları" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin "Demokrasiyi katleden bu zihniyeti tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Hukuk düşmanları" dedi.

TİP Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Demokrasiyi katleden bu zihniyeti tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Hukuk düşmanları..."

Anka Haber Ajansı

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