Aylin Nazlıaka: "İçinde Bulunduğumuz Süreçte İktidar Kadınları Hedefine Almış Durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne’de düzenlenen "Kadın Buluşması"; "Laiklik düşmanlarının hedefinde kim var; her zaman kadınlar var. İçinde bulunduğumuz süreçte iktidar kadınları hedefine almış durumda. Şeriat isteyenler adliye koridorlarında serbestçe slogan atıyorlar. Hilafet isteyenler İstanbul’un göbeğinde yürüyüşler düzenliyorlar ama bütün bunlara 'Görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum' diyen bir iktidar var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne’de düzenlenen "Kadın Buluşması"; "Laiklik düşmanlarının hedefinde kim var; her zaman kadınlar var. İçinde bulunduğumuz süreçte iktidar kadınları hedefine almış durumda. Şeriat isteyenler adliye koridorlarında serbestçe slogan atıyorlar. Hilafet isteyenler İstanbul’un göbeğinde yürüyüşler düzenliyorlar ama bütün bunlara "Görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum" diyen bir iktidar var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne’de bugün düzenlenen "Kadın Buluşması"na katıldı. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın’a da destek isteyen Nazlıaka, konuşmasında laikliğin önemine değindi.

"İKTİDARA ÖYLE GÜÇLÜ BİR DUR DEMEMİZ LAZIM Kİ AYAĞINI DENK ALSIN"

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz laiklik bizler için ekmek, su, hava gibi olmazsa olmaz. Özellikle biz kadınlar için ve kadınlar yaşam verenlerdir. Kadınlar toplumu dönüştürenlerdir. İşte bu yüzden laiklik düşmanlarının hedefinde kim var; her zaman kadınlar var. İçinde bulunduğumuz süreçte iktidar kadınları hedefine almış durumda. Şeriat isteyenler adliye koridorlarında serbestçe slogan atıyorlar. Hilafet isteyenler İstanbul’un göbeğinde yürüyüşler düzenliyorlar ama bütün bunlara "görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum" diyen bir iktidar var. Bunun için harekete geçmeyen bir iktidar var. Kaldı ki, yaptıkları konuşmalarla da şeriata giden düzenin taşlarını adım adım örüyorlar. İşte o yüzden bizim bu yerel seçimlerde iktidara öyle güçlü bir dur dememiz lazım ki ayağını denk alsın. Eşitlik, çocukluk yaştan itibaren içselleştirilir. İktidar şimdi karma eğitimleri tartışmaya açtı. Neymiş efendim kızlı erkekli okunmazmış. Ayrı bir kız çocukları okulu açılırsa veliler okula çocuklarını daha rahat gönderirmiş. Pardon, çocuktan bahsediyoruz."

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLEN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da konuşmasında şunlara yer verdi:

"Hiçbir kız kardeşimizi, hiçbir evladımızı cemaatlere, tarikatlara kurban etmeyeceğiz. Ekonomik özgürlüğünü kazanmış, kendi ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştireceğiz bu topraklarda. Saygının sevgiden doğduğuna inanan, zorbalık karşısında sessiz kalmayan, haklarını savunan, nesiller yetiştireceğiz, bu topraklarda."

Anka Haber Ajansı