Aylin Nazlıaka: “İlelebet Payidar Kalacak Olan Cumhuriyetimizin 100. Yaşı Kutlu Olsun”

Aylin Nazlıaka: “İlelebet Payidar Kalacak Olan Cumhuriyetimizin 100. Yaşı Kutlu Olsun”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü nedeniyle yayınladığı mesajda, “İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun. Bu kutlu günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz. İlelebet Cumhuriyet. Cumhuriyet İlelebet” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü nedeniyle yayınladığı mesajda, “İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun. Bu kutlu günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz. İlelebet Cumhuriyet. Cumhuriyet İlelebet” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Nazlıaka’nın mesajı şöyle:

“‘İlelebet payidar kalacak’ olan Cumhuriyet'imizin 100. yaşı kutlu olsun. Bu kutlu günde, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz. İlelebet Cumhuriyet. Cumhuriyet İlelebet.”

Anka Haber Ajansı

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