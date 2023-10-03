Aylin Nazlıaka: "Kadını Bir Kuluçka Makinesi Gibi Görenlerle Asla Ve Asla Yeni Bir Anayasa Yapılamaz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Eşitlik için Kadın Platformu’nun (EŞİK) öncülüğünde Ankara’ya gelen kadın örgütlerinin temsilcileriyle TBMM’de açıklama yaptı. AKP’nin kadın haklarını tek tek tırpanlamak yerine anayasayı değiştirerek toptan yok etmeye çalıştığını belirterek, “Kadını bir kuluçka makinası gibi görüp, ‘Bir çocuk yetmez, iki çocuk eh, üç patinaj, bize dört, beş lazım’ diyenlerle asla ve asla yeni bir anayasa yapılamaz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Eşitlik için Kadın Platformu’nun (EŞİK) öncülüğünde Ankara’ya gelen kadın örgütlerinin temsilcileriyle TBMM’de açıklama yaptı. AKP’nin kadın haklarını tek tek tırpanlamak yerine anayasayı değiştirerek toptan yok etmeye çalıştığını belirterek, “Kadını bir kuluçka makinası gibi görüp, ‘Bir çocuk yetmez, iki çocuk eh, üç patinaj, bize dört, beş lazım’ diyenlerle asla ve asla yeni bir anayasa yapılamaz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, EŞİK Platformu öncülüğünde TBMM’ye gelen kadın örgütü temsilcileriyle basın açıklaması yaptı. Nazlıaka, şunları söyledi:

“AKP İKTİDARI HAKLARIMIZI ANAYASAYI DEĞİŞTİREREK TOPTAN YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR”

“AKP iktidarı öyle görünüyor ki haklarımızı tek tek tırpanlamak yerine anayasayı değiştirerek, toptan yok etmeye çalışıyor. Ama biz buna asla izin vermeyeceğiz. Çünkü anayasaya uymayanlarla, saygı duymayanlarla yeni bir anayasa yapılamaz. Kız çocuklarının okullaştırma oranını yükseltmek yerine karma eğitimi tartışmaya açanlarla yeni bir anayasa yapılamaz. Kadınların özgürleşmesini savunmak yerine kadınları eve hapsetmeye çalışan politikalar üretenlerle yeni bir anayasa yapılamaz.

Kadınları şiddetten korumak, çocuğa yönelik istismara engellemek, erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili tedbirler almak yerine İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede fesih edenlerle, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası’nı budamaya kalkanlarla asla ve asla yeni bir anayasa yapılamaz.

“KADINLARIN NAFAKASINA GÖZ KOYANLARLA, MEDENİ KANUN’U DEĞİŞTİRECEĞİZ DİYENLERLE YENİ ANAYASA YAPILAMAZ”

Kadın yoksulluğuyla mücadele etmek, gelir dağılımı dengesini sağlamak yerine kadınların nafakasına göz koyanlarla, Medeni Kanun’u değiştireceğiz diyenlerle, aile hukukunu tartışmaya açıp kadının aile konutuna bile göz koymaya çalışanlarla yeni bir anayasa asla ve asla yapılamaz.

Kadınların hayatın her alanında eşit ve özgür şekilde temsil edilmesi noktasında üzerine düşeni yapmayanlarla, üstelik de kadınları çalışma hayatından uzaklaştırıp ‘işsizlik arttı, çünkü kadınlar iş aramaya başladı’ gibi söylemlerle kadının yerini evmiş gibi konumlandıranlarla, kadını bir kuluçka makinası gibi görüp ‘Bir çocuk yetmez, iki çocuk eh, üç patinaj, bize dört beş lazım’ diyenlerle asla ve asla yeni bir anayasa yapılamaz.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayanlarla, basın özgürlüğünü yok sayanlarla, Gezi tutsaklarını gazetecileri sırf görüşleri nedeniyle içeride tutulanları adaletsiz şekilde bu ülkede hapsetmeye çalışanlarla da yeni bir anayasa yapılamaz.

Anka Haber Ajansı