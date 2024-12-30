Aylin Nazlıaka: Narin Cinayeti Üzerindeki Sis Perdesi Ortadan Kaldırılmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davayı utanç davası olarak niteleyerek, “Narin cinayeti üzerindeki sis perdesi ortadan kaldırılmamıştır. Birçok soru cevapsız kalmıştır. Katiller kimler, neden öldürdüler, olayın örgüsünde başka neler var, sürecin içerisinde neler yaşandı bunların hiçbirini bilmiyoruz. Gerçekten de adalet tecelli etti mi, tüm suçlular cezalandırıldı mı bu konuda çok ciddi şüphelerimiz var” değerlendirmesini yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davayı utanç davası olarak niteleyerek, “Narin cinayeti üzerindeki sis perdesi ortadan kaldırılmamıştır. Birçok soru cevapsız kalmıştır. Katiller kimler, neden öldürdüler, olayın örgüsünde başka neler var, sürecin içerisinde neler yaşandı bunların hiçbirini bilmiyoruz. Gerçekten de adalet tecelli etti mi, tüm suçlular cezalandırıldı mı bu konuda çok ciddi şüphelerimiz var” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında yıl sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sorumlu gölge bakan olarak 2024 yılı karnesini açıklayan Nazlıaka, özetle şöyle konuştu:

''Anayasa Mahkemesi (AYM) evlenen kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanılabilmesine olanak tanıyan Medeni Kanun hükmünü iptal etmişti. Yasal boşluğun giderilmesi için de TBMM’ye 28 Ocak’a kadar bir süre vermişti, ‘Bu yasal boşluğu doldurun’ diyerek. Ancak ne yazık ki bu gelişme gerçekleşmedi. Kayıtlı oldukları nüfus müdürlüğüne başvuran kadınların başvuruları Ocak ayında geri çevrildi, AYM’nin bu kararına rağmen.

Türkiye Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Kadınların ortalama geliri, ortalama gelir seviyesinin yüzde 21 altında yer alıyor.

Deprem bölgesindeki sorunların çözülmediğine şahitlik ettik 6 Şubat’ta depremim yıl dönümünde. Sorumlular cezalandırılmadı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler barınmadan tutun güvenliğe hijyenden tutun eğitime kadar birçok sorunla baş başa bırakıldı. Gönderilen bazı yardım malzemeleri bazı AKP’li belediyeler ya da belediye başkan adayları tarafından bir seçim propaganda aracına dönüştürüldü.

''HPV aşısı rutin aşı programına alınmalı''

Önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmek isterim. Kendisi ücretsiz HPV aşısına ilişkin bir söz vermişti. Ancak bu sözü tutmadı. Oysa ülkemizde sırf 2020 yılında 2 bin 532 kadın rahim ağzı kanseri tanısı aldı. Bin 245 kadın kansere bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Onun için ısrarımız sürüyor, HPV aşısı rutin aşı programına alınmalıdır, ücretsiz olmalıdır.

AKP iktidarında her yıl olduğu gibi kadınların yapmış olduğu gece yürüyüşü bir kez daha yasaklandı. Ama bizler bir kez daha alanlardaydık, sahalardaydık ve kadın emekçileri olarak bir aradayız. DİSK Genel-İş 8 Mart Kadın Emeği Raporu hazırladı. Bu rapora göre Türkiye’de istihdamda cinsiyet açığı yüzde 34,6 olarak ortaya çıktı. Her 10 kadından 3’ü çalışma hayatı içinde yer alıyor. Kamuda istihdamın sadece yüzde 34’ünü kadınlar oluşturuyor. Geniş tanımlı kadın işsizliği 4,5 milyon civarında. 12 milyona yakın kadın ailevi nedenler, kişisel nedenler ve bakım yükünün kadınların omuzlarında olması nedeniyle çalışma hayatına katılamıyor.

“Bu yıl kadın gazeteciler açısından çok zor bir yıldı”

Kadın gazetecilerin yüzde 75’i kazandıkları ücretin asgari yaşam şartlarını karşılamaya yetmediğini söylüyor. Kadınların yarıya yakın meslekte taciz ya da mobbinge maruz kaldıklarını söylüyor. Yüzde 50’si meslek hastalıklarına yakalandıklarını söylüyor. Erkeklerden daha az ücret aldıklarını eşit işe eşit ücret haklarının olmadıklarını ifade ediyorlar. Bu yıl kadın gazeteciler açısından çok zor bir yıldı. Mesnetsiz iddialarla yargılanan Özlem Gürses’ten Nevşin Mengü’den ve Ayşenur Arslan’dan bahsetmemek olmaz. Kendileri hem bir yandan mesnetsiz iddialarla yargılanıyor diğer taraftan da trollerin saldırısına uğradılar.

21 Mart tarihinde, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin üçüncü yıl dönümüydü. Biz bu yıl dönümünde iktidara İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi, İstanbul Sözleşmesi’nin bizim temel hakkımız olduğunu, can simidimiz olduğunu söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. 6284 sayılı yasanın da yürürlüğe girmesinin üzerinden 12 yıl geçti Mart ayında. 6284 sayılı yasanın da amasız fakatsız uygulanması gerekir demeyi de sürdürüyoruz.

İzmir’de bir trans kadın, sokak ortasında bir grup erkeğin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Açelya, ‘Arka sokakta ölüyoruz ama kimsenin umurunda değil’ diyerek trans bireylerin duygularını ifade etmiş oldu.

''2002’den 2022’ye kadar 742 bin 565 kız çocuğu erken yaşta ve zorla evlendirildi''

Bu 23 Nisan’da da çocuklar neşeyle dolmadı. TÜİK verilerine göre 2002’den 2022’ye kadar 742 bin 565 kız çocuğu erken yaşta ve zorla evlendirildi. UNFPA’nın verilerine göre, çocuk yaşta zorla evlendirilen her üç çocuktan biri çocuk yaşta doğum yaptı. Yoksulluk, çocuk işçi sayısını her geçen gün artırıyor. Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçi olduğu öngörülüyor.

Ağırlaşan ekonomik durum ve değişen sosyokültürel yapıyla en çok kız çocuklarının okullaşma oranı baskı altına alınıyor, en çok kız çocuklarının okullaşma oranı bu süreçte etkileniyor. Sırf bu nedenle 1,5 milyon kız çocuğumuz örgün eğitimin dışında diye tahmin ediliyor.

6 yılda AKP iktidarı sadece 2 sığınmaevi açıldı. Türkiye’de her gün 2 kadın katledilirken, her 3 kadından birisi hayatının bir döneminde şiddet türlerinden birine maruz kalırken sadece 6 yılda 2 sığınmaevi açıldı.

Türkiye, hızla nüfusun yaşlandığı ve doğurganlık hızının düştüğü bir ülke oluyor. Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre; 2023 yılında dünya doğurganlık ortalaması 2,31 çocuk oldu. Türkiye’de ise toplam doğurganlık hızı ise 1,51 çocuk, yani dünya ortalamasının altında.

Eylül ayında H.K.G.’nin ve kadın hakları savunucularının mücadelesi sonuç verdi. Verilen ceza İstinaf Mahkemesi'nde yapılan yargılamada düşük bulundu ve tekrar bozularak mahkemeye gelmişti. Mahkeme, istismarcı Kadir İstekli’ye 36, babaya ise 18 yıl hapis cezası verdi.

“KADES uygulamasına saatte en az 45 kadın ihbar yaptı”

KADES uygulamasına saatte en az 45 kadının ihbar yaptığı belirtildi. Yani bu neredeyse dakikada bir kadın. Türkiye’de her dakikada bir kadın yardım çığlığı atıyor ve KADES’e başvuruyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı özel hastanelerde yenidoğan bebeklerin sigorta dolandırıcılığıyla, kasıtlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Yetmedi, istismara uğrayan Sıla bebek yaşamını kaybetti ve Narin’in cansız bedeni bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ‘Biz 6284’ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli’ dedi. Soruyorum sayın Bakan’a, eğer gerçekten öyleyse, ittifak ortağınız HÜDAPAR 6284 nolu yasayı budamaya kalktığında neden sesinizi çıkarmadınız? Neden şiddet kıskacındaki kadın ile empati kurmak yerine, erkeklerin mağduriyetinden bahsettiniz sayın Bakan? Neden yasanın önemli maddelerinden olan kadını beyanının esas alınması ve tedbir kararına karşı çıktınız? Neden uzaklaştırma kararına yönelik düzenlemeye itiraz ettiniz? Siz bir kere yasanın ruhunu anlamamışsınız. Samimi değilsiniz. Eğer samimi olsaydınız, bir yılda sadece 2 yeni ŞÖNİM açmazdınız.

“2025 yılı bütçesinde çocukların korunması için çocuk başına sadece günlük 5 TL ayırdınız”

Kasım ayında Aras, Masal, Aslan, Peri, Nefes, beş evladımızı da göz göre göre yitirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kameralar karşısına geçti, sadece 26 saniye konuştu ve söylediği söz “Bu meselenin takipçisi olacağız demenin ötesine geçmedi. Sonra bir konuşma daha yaptı ve utanmazca ‘Yaklaşık 25 bin çocuğa bakıyoruz, bu 5 çocuğumuza da bakardık’ dedi. Biz kendisine hatırlatalım, 2025 yılı bütçesinde çocukların korunması için çocuk başına sadece günlük 5 TL ayırdınız. Siz böyle mi çocuklarımızı koruyacaksınız? Böyle mi çocuklarımıza bakacaksınız? Utanç tablosu bununla sınırlı kalmadı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de bir açıklama yaptı ve ‘Siz her şeyi paraya bağlıyorsunuz’ dedi.

Adalet Bakanlığı veriler açıklandı ve yine buna göre, Türkiye genelinde başsavcılıkların çocukların cinsel istismarına ilişkin açtığı dosya sayısı 2015 ile 2023 arasında yaklaşık iki katına çıktı. Sırf 2023 yılında 200 bine yakın dava dosyası açıldı. Bu gerçek gün gibi ortada dururken, Elazığ’da öğrencisini istismardan 12 yıl ceza alan okul müdürü tahliye edildi.

TÜİK ise şunu itiraf etti: Türkiye’de her üç çocuktan biri yoksul. Çocuklar okulsuz, öğretmenler öğrencisiz kalmışken, MESEM projesi adı altında çocuk işçiliği meşrulaştırılırken, küçücük çocuklar iş makinelerinin altında hayatını kaybederken, Aralık ayında Milli Eğitim Bakanı çıktı ve eğitim sistemimizi övdü.

“Siyasetçilerin işi çöpçatanlık yapmak değildir”

Aralık ayında Erdoğan bir açıklama yaptı ve gençlerin evlenmemesinden dert yandı. Neymiş, gençler birbirini beğenmiyormuş. Siyasetçilerin işi çöpçatanlık yapmak değildir, ülke sorunlarını çözmektir. Gençlerin geleceksizlik kaygısını gidermek, onları işsizlik çıkmazından kurtarmaktır. Onlara yurt dışında seçenek yaratmak yerine bu ülkede üretmeye teşvik edecek ortamları hazırlamaktır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; 2024 yılında 223’ü şüpheli olmak üzere en az 608 kadın cinayeti işlendi. 608 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. Bu yıl AKP sayesinde birçok birinciliğimiz de oldu. İstihdama katılım oranı en düşük ülkeler sıralamasında OECD birincisiyiz. Kadın işsizliği konusunda OECD birincisiyiz. Yüzde 38’lik oranla kadına yönelik şiddet konusunda OECD’de birincisiyiz. Çocuk yoksulluğunda OECD ikincisiyiz.”

“Birçok soru cevapsız kaldı”

Narin Güran cinayeti davasının kararına ilişkin değerlendirilmesi sorulan Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

“Bu kararı ve bu davayı utanç davası olarak değerlendiriyorum. Narin cinayeti üzerindeki sis perdesi ortadan kaldırılmamıştır. Birçok soru cevapsız kalmıştır. Katiller kimler, neden öldürdüler, olayın örgüsünde başka neler var, sürecin içerisinde neler yaşandı bunların hiçbirini bilmiyoruz. Gerçekten de adalet tecelli etti mi, tüm suçlular cezalandırıldı mı bu konuda çok ciddi şüphelerimiz var. Ama bu karar bir son değildir. Bunun bir istinaf süreci var, bir Yargıtay süreci var. Dolayısıyla biz bu davaya sahip çıkmaya, bunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz.

“Bu karar kamu vicdanını rahatlatmamıştır”

Bu davaya sahip çıkan milletvekillerini, CHP’nin başta kadın kolları olmak üzere, tüm davaya sahip çıkan CHP’lileri aynı zamanda davaya sahip çıkan sivil toplum örgütlerini, Türkiye kadın hareketini, başta Ferit Demir bu davanın peşini bırakmayan olmak üzere basın mensuplarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu dava hepimizin davasıdır. Yüreğinde vicdanı olan, yüreğinde insan sevgisi olan herkes eminim ki bu davaya sahip çıkmaya devam edecektir. Bu karar bizim içimizi soğutmamıştır. Bu karar kamu vicdanını rahatlatmamıştır. Bu karar canımızı yakmaya devam etmektedir. Niçin olay örgüsünün üzeri örtülmektedir? Niçin siyaset kalkanı altına alınmaktadır bazı gerçekler? Niçin bir milletvekili, ‘Ben bu ailenin yakın dostuyum. Bazı şeyleri biliyorum ama söyleyemem’ demesine rağmen ifade vermeye bile davet edilmemiştir? Ne biliyorsa o milletvekili de hemen açıklasın, bu olayın üzerine gidilsin, Narinimiz neden hayattan koparıldı, bunu hepimiz öğrenelim.''

Anka Haber Ajansı