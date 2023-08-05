CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka,“‘Pazar Yeri Yangın Yeri Projesi'ni başlatıyoruz. CHP Kadın Kolları olarak 81 il, 973 ilçede semt pazarlarında stantlar açacağız. Bu stantlarda halkın derdini dinleyecek, mutfaktaki yangının sebebinin AKP Hükümeti olduğunu anlatacağız. Bizi İstanbul’da engellemeye çalışanlara Türkiye’nin dört bir yanındaki pazar yerinden cevap vereceğiz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka,“‘Pazar Yeri Yangın Yeri Projesi'ni başlatıyoruz. CHP Kadın Kolları olarak 81 il, 973 ilçede semt pazarlarında stantlar açacağız. Bu stantlarda halkın derdini dinleyecek, mutfaktaki yangının sebebinin AKP Hükümeti olduğunu anlatacağız. Bizi İstanbul’da engellemeye çalışanlara Türkiye’nin dört bir yanındaki pazar yerinden cevap vereceğiz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bugün yaptığı yazılı açıklamada ,‘Pazar Yeri Yangın Yeri Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Nazlıaka'nın açıklaması şöyle:

"'PAZAR YERİ YANGIN YERİ PROJESİ'Nİ BAŞLATIYORUZ"

“‘Pazar Yeri Yangın Yeri Projesi'ni başlatıyoruz. CHP Kadın Kolları olarak 81 il, 973 ilçede semt pazarlarında stantlar açacağız. Bu stantlarda halkın derdini dinleyecek, mutfaktaki yangının sebebinin AKP Hükümeti olduğunu anlatacağız. Bizi İstanbul’da engellemeye çalışanlara Türkiye’nin dört bir yanındaki pazar yerinden cevap vereceğiz.

"HALK AÇLIK VE YOKSULLUK ÇEMBERİNE HAPSEDİLDİ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 9,49 arttı. TÜİK verilerine göre bile bu yükseliş son 1,5 yılda ölçülen en yüksek aylık artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon artışı yüzde 47,83’e çıktı, on iki aylık ortalama ise yüzde 57,45 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre gerçek enflasyon TÜİK verilerinin çok üzerinde. Temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Ocak-temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu. Bu artış, mutfakta yangına dönüştü. Halk açlık ve yoksulluk çemberine hapsedildi. Alım gücü düştü. Dar gelirli yurttaşların tercih ettiği pazarları ziyaret ettiğimizde gördüğümüz tablo korkunç. Hem pazarcı hem yurttaş kan ağlıyor.

Türk-İş araştırmasına göre, temmuz ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye, yoksulluk sınırı da 37 bin 974 TL'ye yükseldi. Asgari ücretli yurttaşlarımız ve 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm edildi. Hal böyleyken, insanlar meyveyi sebzeyi taneyle alıyor. Kiloyla alma devri çoktan bitti. Kadınlar, yemek pişirecek malzeme bulmakta zorlanıyor. Çocukların sağlıklı beslenmesi hayal oldu. Ayşe kadın fasulyenin fiyatı 100 TL’ye çıktı. Artık bu fasulyeye ‘Ayşe hanımefendi’ diyeceğiz.

Biz bu düzenin böyle gitmeyeceğini çok iyi görüyoruz. Halkın partisi olarak yaşananlara sessiz kalmıyoruz. Alanlarda olmaya ve halkın sesine ses katmaya devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı