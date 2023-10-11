Aylin Nazlıaka'dan İktidara Çağrı: "Çocukların Laik, Çağdaş, Demokratik Bir Ülkede Yaşamasının Önünü Açın"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hükümete “Kız çocuklarının okullaşmasının önünde engel oluşturmak ya da karma eğitimi tartışmaya açmak yerine eğitimde fırsat eşitliğini sağlayın. Çocuğun istismarcı ile evlendirilmesinin önünü açmaya çalışmak yerine çocuğa yönelik istismar davalarında adaleti sağlayın, iyi hal indirimlerini kaldırarak, çocuğun beyanını esas alın. Erken yaşta zorla evlendirilmelerde ‘çocuğun rızası’ şeklindeki ins

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hükümete “Kız çocuklarının okullaşmasının önünde engel oluşturmak ya da karma eğitimi tartışmaya açmak yerine eğitimde fırsat eşitliğini sağlayın. Çocuğun istismarcı ile evlendirilmesinin önünü açmaya çalışmak yerine çocuğa yönelik istismar davalarında adaleti sağlayın, iyi hal indirimlerini kaldırarak, çocuğun beyanını esas alın. Erken yaşta zorla evlendirilmelerde ‘çocuğun rızası’ şeklindeki insanlık dışı anlayışı reddedin. Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, bir an evvel okullarda ücretsiz öğün uygulamasını başlatın. Çocukların laik, çağdaş, demokratik bir ülkede yaşamasının önünü açın” çağrısı yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

“AKP HÜKÜMETİNİN 2012 YILINDA UYGULAMAYA GEÇİRDİĞİ 4 ARTI 4 ARTI 4 UCUBE SİSTEMİ SONRASI KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI DÜŞMÜŞTÜR”

“Birleşmiş Milletler 2012 yılında; kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizliklere ilişkin farkındalığın arttırılması, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan kaldırılması ile kız çocuklarının insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler, Dünya Kız Çocukları Günü’nün 11’inci yılının temasını "Kız Çocukları Geleceği Yeniden İnşa Ediyor" olarak belirledi.

Dünya genelinde milyonlarca kız çocuğu; eğitim ve sağlık gibi sosyal haklara erişememekte, erken yaşta zorla evlendirilmekte, çocuk yaşta doğuma zorlanmakta, çocuk işçiliğine maruz kalmakta, şiddete ve istismara uğramakta, yoksulluğa ve ayrımcılığa uğramaktadır.

AKP Hükümeti’nin uyguladığı politikalar sonucunda, ülkemizde yaşayan kız çocukları için de tablo çok parlak değildir. AKP Hükümeti’nin 2012 yılında uygulamaya geçirdiği 4 artı 4 artı 4 ucube sistemi sonrasında kız çocuklarının okullaşma oranı düşmüştür. MEB’in verilerine göre; ilköğretimde okullaşma oranı 2012 yılında yüzde 98,67 iken 2023 yılında yüzde 96,8’e gerilemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2022-2023 yılı okullaşma oranı; ilkokulda yüzde 93.8, ortaokulda yüzde 91.2, liselerde ise yüzde 90’ı bile bulmamaktadır.

Gerçekleri manipüle eden TÜİK verilerine göre bile, ülkemizde yaşayan 22 milyon 738 bin 300 çocuğun yüzde 33.7’si yani 7 milyon 662 bin 800’ü maddi yoksulluk yaşamaktadır. Türkiye’de 5 yaşının altındaki çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10’a yükselmiştir. Bu tespite rağmen eğitim hayatına devam eden deprem bölgesindeki sınırlı sayıda çocuk dışında, çocuklara ücretsiz öğün verilmemektedir. İktidarın okullarda ücretsiz öğün vaadi Resmi Gazete’de açıklanan karara göre 2026 yılına ertelenmiştir.

“ÜLKEMİZDE UYGULANAN POLİTİKALAR ERKEN YAŞTA, ZORLA EVLİLİĞİ MEŞRULAŞTIRMAYA YÖNELİKTİR”

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre ‘18 yaşını doldurmamış kişi’ çocuktur. Bu yasaya rağmen, ülkemizde uygulanan politikalar erken yaşta, zorla evliliği meşrulaştırmaya yöneliktir. Çocuğun üstün yararını gözetmesi ve yasaları uygulaması gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise her seferinde akla ziyan açıklamalar yapmaktadır. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada erken yaşta ve zorla evlendirilen çocuk oranındaki düşüşle övündü! 2005 yılında da AKP’nin iktidarda olduğunu "unutan" Bakan Göktaş, "Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken, bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bine gerileyerek, yüzde 78 oranında düşmüştür" diye konuştu.

Verilere göre, 2001-2022 yılları arasında 19 yaş altı doğum yapan kız çocuğu sayısı 2 milyon 88 bin 925 oldu. 2001-2022 yılları arasında doğum yapan kız çocuklarının yüzde 27,62’sinin 17 yaşından küçük olduğu tespit edildi. 17 yaşının altında 577 bin 49 kız çocuğu, 15 yaşının altında 21 bin 87 kız çocuğu doğum yaptı. 18 yaşından küçük doğum yapan ancak yaşı belirli olmayan kız çocuğu sayısı 130 bini buldu. İstatistikler gizlendiği gibi, gerçek tablonun çok daha korkunç olduğunu hepimiz biliyoruz.

Çocuğa yönelik istismar da her geçen yıl artarak devam etti. Adli Sicil İstatistikleri dahi utanç tablosunu gizleyemedi. 2021 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerinde görülen davalardan toplam 29 bin 822 karar çıktı. 2021 yılında alınan karar sayısı 2020 yılına oranla yüzde 32,55 arttı. 2021 yılında açılan davalardaki suç sayısı ise kayıtlara 20 bin 459 olarak geçti.

“2023 YILININ DOKUZ AYINDA 44 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verileri akranları ile okulda eğitim görmesi gereken çocukların çalışma hayatı içinde yer aldığını ve çalışırken hayatını kaybettiğini açığa çıkardı. İSİG Meclisi’nin verilerine göre; 2022 yılında 14 ve yaş altı 27, 15-17 yaş aralığında 37 çocuk işçi ile çalışmak zorunda olan 65 yaş üstü 99 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2023 yılının dokuz ayında da 44 çocuk işçi hayatını kaybetti.

“ÇOCUKLARIN LAİK, ÇAĞDAŞ, DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE YAŞAMASININ ÖNÜNÜ AÇIN”

CHP Kadın Kolları olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz: Yaşama hakkı en temel haktır. Ülkemizdeki çocukların huzur içinde yaşamasını sağlayacak politikaları bir an önce hayata geçirin. Kız çocuklarının okullaşmasının önünde engel oluşturmak ya da karma eğitimi tartışmaya açmak yerine eğitimde fırsat eşitliğini sağlayın. Çocuğun istismarcı ile evlendirilmesinin önünü açmaya çalışmak yerine çocuğa yönelik istismar davalarında adaleti sağlayın, iyi hal indirimlerini kaldırarak, çocuğun beyanını esas alın. Erken yaşta zorla evlendirilmelerde ‘çocuğun rızası’ şeklindeki insanlık dışı anlayışı reddedin. Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, bir an evvel okullarda ücretsiz öğün uygulamasını başlatın. Çocuk işçiliğini engellemek için çocuk işçi çalıştıran kurumlara yönelik denetimleri sıklaştırarak cezai yaptırım uygulayın. Çocukların laik, çağdaş, demokratik bir ülkede yaşamasının önünü açın.”

Anka Haber Ajansı