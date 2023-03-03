Aylin Nazlıaka'dan İktidara Çağrı: “Yeni Konut Ve İş Yeri Yapımında Depremzedelerden Bedel Almayın"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, deprem bölgesi Gaziantep’te, “İktidara sesleniyoruz; evi, iş yeri yıkılmış ya da yıkılacak olan tüm hak sahiplerinin bankalara ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan kredi borçlarının ana parasını ve faizini silin. Bir an önce bunu merkezi politikaya dönüştürün. Yeni konut ve iş yeri yapımında depremzedelerden bedel almayın, zaten her şeyini kaybetmiş” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, deprem bölgesi Gaziantep’te, “İktidara sesleniyoruz; evi, iş yeri yıkılmış ya da yıkılacak olan tüm hak sahiplerinin bankalara ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan kredi borçlarının ana parasını ve faizini silin. Bir an önce bunu merkezi politikaya dönüştürün. Yeni konut ve iş yeri yapımında depremzedelerden bedel almayın, zaten her şeyini kaybetmiş” dedi.

Aylin Nazlıaka, bugün CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Altınbaş, Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Cemile Şevran ile birlikte toplantısı düzenledi. Nazlıaka, depremzedelerin kullandıkları krediler ile faizlerinin silinmesi konusunda hükümete çağrıda bulunurken depremlerde can ve mal kaybının azaltılması için parti olarak yapmayı düşündükleri çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Nazlıaka, şunları söyledi:

“MÜTEAHHİTLER İÇİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI ZORUNLU KILACAĞIZ”

“Bir hastane ziyaretinde bulundum. Orada bir evladımız, bacağı kopmuş, teyzesine şöyle sormuş; ‘Bacağım uzayacak değil mi?’ Bacağını saç gibi, tırnak gibi düşünüyor evladımız. O helallik, önce bu vatandaşlarımızdan istenilsin. Biz, CHP olarak ne yapacağız? Birincisi; önüne gelenin müteahhit olduğu bir düzen kurdu bunlar, bu iş böyle olmaz, müteahhitliğin kriterleri olmalı, öncelikle bu kriterleri belirleyeceğiz. Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortasını zorunlu kılacağız. Müteahhitler sorumlu olacaklar ve onların yaptığı bir bina yıkıldığı taktirde, o konutun sahibine karşı maddi olarak da bir karşılık ödemek zorunda olacaklar. Sigorta olduğu için, onu ödeyecek gücü yoksa bu bedel sigorta kapsamında telafi edilecek. En azından mal zararı karşılanacak.

“YAPI DENETİM UZMANLARI İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ ZORUNLU KILACAĞIZ”

Yapı denetim uzmanları da bu süreçte müteahhitler kadar sorumlu. Onlar için de mesleki yeterlilik belgesini zorunlu kılacağız. Onlar da sınava girecekler ve ‘bu bina uygundur’ belgesini verebilmek için bu sınavdan geçmiş olacaklar. Onlar için de mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüğü olacak. Tüm yapıların yapı kimlik belgesi olmasını istiyoruz. Kamusal binalar için de deprem güvenlik sertifikasının olmasını istiyoruz. Kızılay, AFAD, DASK gibi kurumları da yeniden yapılandıracağız. Buraları da eski ruhuna kavuşturacağız.

“AFETLERE DAİR ÖZEL İHTİSAS MAHKEMELERİ KURACAĞIZ”

Merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliğini de objektif kriterlere bağlamak istiyoruz. Bu süreçte gördük ki AKP iktidarı, bir toplantı yaptığında bile belediyeleri toplantıya davet ederken Millet İttifakı’nın belediyelerini sürecin dışında tutuyor. ‘Gün, birlik günü’ dediğimiz, ‘Dayanışma içinde olmamız gerekiyor’ dediğimiz günlerden biriydi. Onun için, bundan sonra ‘şu CHP’li belediye, bu AKP’li belediye’ gibi bir ayrım olmaksızın böyle afet günlerinde dayanışma içinde olacağız ve bunu kurallara bağlayacağız. Afetlere dair özel ihtisas mahkemeleri kuracağız. Çünkü hak aramak için dava açıyor, fakat yıllarca o dosyalar mahkemelerde sürünüyor. Geç gelen hak, hak değildir.

“AFET DÖNEMLERİNDE TSK’NIN NASIL AKSİYON ALACAĞINI DA BİR PROTOKOLE BAĞLAYACAĞIZ”

Normalde afet zamanlarında hemen sahaya Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gelmesi beklenirdi, 1999 depreminde örneğin öyle olmuştu. Gördük ki tek adam sistemi, süreci hızlandıran bir sistem değil, tam tersine süreci yavaşlatan bir sistem. Afet dönemlerinde TSK’nın nasıl aksiyon alacağını da bir protokole bağlayacağız. Gaziantep’te deprem toplanma alanları imara açılmış durumda, deprem toplanma alanlarının kesinlikle ranta kurban edilmemesi için de her türlü gerekli tedbiri alacağız. Herkesin can ve mal güvenliğinin olduğu bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz.

“YENİ KONUT VE İŞ YERİ YAPIMINDA DEPREMZEDELERDEN BEDEL ALMAYIN, ZATEN HER ŞEYİNİ KAYBETMİŞ”

İnsanları yaşadığına pişman eden bir düzen içerisinde hâlâ ülkemiz. İktidar, bu beceriksizliğini ne depremin hemen sonrasında telafi edebildi ne de bugünlerde telafi edebiliyor. Diyoruz ki biz; evi, iş yeri yıkılmış ya da yıkılacak olan tüm hak sahiplerinin bankalardan ve esnaf kefalet kooperatiflerinde alacakları kredilerin ana parasını ve faizini silin. İktidara sesleniyoruz; bir an önce bunu merkezi politikaya dönüştürün. Yeni konut ve iş yeri yapımında depremzedelerden bedel almayın, zaten her şeyini kaybetmiş. Bir tarafta acısı var; evini, iş yerini, nesi varsa kaybetmiş. O konutların yıkılması da gene yönetenlerin sorumluluğundaydı. Depremzedelerin vergi borçlarını, iş yeri sahibi ise gene faizsiz olarak taksitlendirin. Konutunu deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirmek isteyen hak sahiplerine uzun vadeli finansman sağlayın.

“AFAD’IN AFETİN KEDİSİNE DÖNÜŞMEDİĞİ, ÜLKEYİ YÖNETENLERİN BU KADAR ACZİYET İÇERİSİNDE DAVRANMADIĞI BİR TÜRKİYE’Yİ KUCAKLAMAK İSTİYORUZ”

Depremzedelere 3 yıl bedava internet bekliyoruz. Hiç değilse 14 Mayıs’a kadar verin, 14 Mayıs’tan sonra biz zaten bunu bir merkezi hükümet politikasına dönüştüreceğiz. Araçlarını kaybedenlerden de ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni bir kerelik olsun almayın diyoruz. Deprem bölgesindeki işçilerin ücretlerinden de vergi alınmasın. Depremzede ailelerin çocuklarının öğrenim harcını ve yurt ücretini bu dönemde sıfırlayın. Belediye binaları yıkıldı, belediyelerin de bütçesi ortada, belediye binalarının yapımını merkezi otorite karşılasın. Birçok ihale gerçekleştirilmeye başlandı. Bu kamu ihalelerini alan firmalara da yüzde 25 bölge halkına iş olanağı yaratacak şekilde istihdam koşullarını şart koşun diyoruz. Her deprem ili için bir koordinatör büyükşehir belediyesi atadık. Gaziantep’imizden sorumlu büyükşehir belediyesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir. Aşevleri ile ekmek fırını ile halkımızın hizmetindedir. Bir daha, AFAD’ın afetin kedisine dönüşmediği, yaşadığımız afetler karşısında ülkeyi yönetenlerin bu kadar acziyet içerisinde davranmadığı bir Türkiye’yi kucaklamak istiyoruz.”

Anka Haber Ajansı