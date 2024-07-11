Aylin Nazlıaka’dan Yunusemre Belediye Başkanı Balaban’a Ziyaret

(MANİSA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ı ziyaret etti. Nazlıaka, “Değerli dostum, yoldaşım, mücadele arkadaşım Semih Balaban’a görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Partisinin il kadın kolları kongresine katılmak üzere Manisa’yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Başkan Balaban’ı ziyaret etti.

Ziyarette Nazlıaka’ya, CHP İl Başkanı İlksen Özalper eşlik etti. Aylin Nazlıaka’yı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Balaban, “Kendisi il kadın kolları kongresi için geldi. Bizi de onurlandırdı. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Kadın mücadelesinde önderlik, rehberlik yaptığı için de saygı duyuyorum” diye konuştu.

Manisa’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Nazlıaka ise Başkan Balaban’a görevinde başarılar dileyerek, şunları söyledi:

“Şehzadeler kenti, Genel Başkan’ımız Özgür Özel’in memleketinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Manisa temaslarımda değerli dostum, yoldaşım, mücadele arkadaşım Semih Balaban’ı da ziyaret ederek kutlamak istedim. Bu ilçeye ilk kez CHP bayrağı dikildi. İlimizin büyükşehir ve 14 ilçesinde de partimizin bayrağı dalgalanıyorsa bunda başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin önemli bir katkısı ve çabası var. Ama tabii örgütten gelen bir belediye başkanı olarak başkanımız sürekli bu süreçte örgütün katkısına değiniyor. Her ortamda kadınları, gençleri yücelten konuşmalar yapıyor. Kendisi gerçekten de eşitliği içselleştirmiş bir belediye başkanı.”





Anka Haber Ajansı