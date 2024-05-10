Aylin Yaman: "Hemşirelerin 3 Artı 1 Atama Sorunlarına Çözüm Üretmeliyiz"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Türk Hemşireler Derneği temsilcileriyle birlikte Meclis'te yaptığı açıklamada; "İyi bir eğitimle hemşirelerimizi güçlendirmeliyiz, mutlaka çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz, görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin çok büyük sıkıntısı olan, aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3 artı 1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz" dedi.

(ANKARA) CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Türk Hemşireler Derneği temsilcileriyle birlikte Meclis'te yaptığı açıklamada; "İyi bir eğitimle hemşirelerimizi güçlendirmeliyiz, mutlaka çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz, görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin çok büyük sıkıntısı olan, aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3 artı 1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz" dedi.

CHP Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Türk Hemşireler Derneği temsilcileriyle birlikte Meclis'te açıklama yaptı.

Hemşireler Günü'nü kutlayan Yaman, "Hasta bakımı, sağlık hizmet sunumunun, hızlı ve güvenli iyileşmenin önemli bir bileşenidir. Hasta, tanı ve tedavi süreçleri boyunca ön planda hekimini görür fakat arkada çalışan çok büyük bir sağlık ordusu vardır, ki bu ekibin en büyük oranını hemşirelik alır. Tüm dünyada, hemşirelerin, sağlıkta insan kaynağının en büyük kısmında yer almasının bir nedeni vardır. Bu da tıbbi süreçlerdeki "bakım" sürecinin öneminden kaynaklanır” dedi.

"100 BİN KİŞİYE DÜŞEN HEMŞİRE SAYISI SADECE 356'DIR"

Yaman, “100 bin kişiye düşen hemşire sayısı sadece 356’dır. Oysa OECD ülkelerinde bu sayı, bin 2 olarak hesaplanmaktadır. 39 AB ve OECD ülkesindeki en düşük sayı, maalesef Türkiye’dedir. Bu durum, başlı başına hemşireyi tüketen, şiddeti tırmandıran, hastanın bakım sürecini aksatan ve yarattığı ikincil sorunlarla sağlık ekonomisine negatif etki yaratan bir durumdur. Sayısal azlık, hemşirenin tükenmişliğini artırarak, hemşirelik devir hızını da artırmakta, bu da bir kısır döngüye neden olmaktadır” diye konuştu.

"HEMŞİRELER MALİYET KALEMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Sorunun, sadece sayının azlığında olmadığına da dikkat çeken Aylin Yaman, "'Dünyada hemşirelik süreci özel ihtisaslaşmayla giderken ve bu durum maddi ve manevi olarak teşvik edilirken, bizde özel ihtisas sahipleri adeta cezalandırılır, başka meslek gruplarının da görev tanımları eklenir, yıllarca okumanın bedeli tükenmişliğin artması olur. Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan eğitim, hemşirelerimiz için de geçerlidir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler standart değildir, eğitim açığı, çoğu zaman sahada, pratik iş yaşamında kapatılır. Fakat bunun için de hemşireler uzun süre atanmayı bekler. Ülkede bu kadar hemşirelik açığı varken, bakım süreçleri bu kadar aksar iken, hemşireler ve aslında birçok sağlık meslek grubu, maliyet kalemi gibi görünürler” değerlendirmesinde bulundu.

Yaman, şöyle konuştu:

“Tüm bunlar için, iyi bir eğitimle hemşirelerimizi güçlendirmeliyiz, mutlaka çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz, görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin çok büyük sıkıntısı olan, aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3 artı 1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz. Bunun için, en kısa sürede yetkili kurullara iletmek üzere kanun teklifimizi hazırladık. İş barışı, çalışma hayatının olmazsa olmazıdır, bunu asla unutmamalıyız. Fakat en önemlisi hemşirelerimizin liderlik rollerini, karar alma mekanizmalarında yer almalarını güçlendirmeliyiz."

Anka Haber Ajansı