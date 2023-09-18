Aylin Yaman: “Yapılacak Doğru Bir Veri Tabanı İle Tüm Çocukların Eğitim Hakkından Yararlanması Sağlanmalıdır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, engelli çocuk ve gençlerin eğitim hayatına ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den net yanıt alamadığını belirterek, “Soru önergemizde eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk sayısını ve engelli öğrencilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş okul binası sayısını sorduk. Ancak bu sorularımıza net bir yanıt alamadık. Her bireyin, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve eğitim ihtiyaçları ayrı ayrı dikkate alınmalı, bu kapsamda yapıl

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, engelli çocuk ve gençlerin eğitim hayatına ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den net yanıt alamadığını belirterek, “Soru önergemizde eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk sayısını ve engelli öğrencilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş okul binası sayısını sorduk. Ancak bu sorularımıza net bir yanıt alamadık. Her bireyin, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve eğitim ihtiyaçları ayrı ayrı dikkate alınmalı, bu kapsamda yapılacak doğru bir veri tabanı ile tüm çocukların eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman’ın, eğitim hayatındaki engelli çocuk sayısına ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıt verdi. Bakan Tekin’in yanıtıyla ilgili yazılı açıklama yapan Yaman, şunları kaydetti:

“YAPILACAK DOĞRU BİR VERİ TABANI İLE TÜM ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKINDAN YARARLANMASI SAĞLANMALIDIR”

“Soru önergemizde eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk sayısını ve engelli öğrencilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş okul binası sayısını sorduk. Ancak bu sorularımıza net bir yanıt alamadık. Engellilikte en önemli sorun, hayatın her alanına ‘erişilebilirlik’ sorunudur. Fakat anladığımız kadarıyla henüz eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk ve genç sayısı tam olarak bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğrencilerimizin eğitim hakkına erişimini kaç binada karşılayabildiğini bilmiyorsa, engelli çocuklarımızın sorunlarının çözümüne çok uzak bir noktada demektir. Ağırlıklı olarak ilgili mevzuatın yer aldığı cevapta, eğitim hakkından yararlanamayan engelli bireyler için hangi adımların atıldığına dair bilgiler yer almamaktadır. Yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan, farklı gelişim gösteren grupların kendilerine özel durumlarını görmek, konuyu doğru değerlendirmek açısından önemlidir. Her bireyin, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve eğitim ihtiyaçları ayrı ayrı dikkate alınmalı, bu kapsamda yapılacak doğru bir veri tabanı ile tüm çocukların eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır.

“ENGELLİ ÇOCUKLARIN AKRANLARIYLA ÖRGÜN EĞİTİME KATILMALARI KONUSUNUN TAKİBİ VE UZMANLAR NEZDİNDE ÇÖZÜMÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Sayın Bakan, 6 bin 492 engellinin evde destek eğitiminden faydalanabildiğini söylemiş. Bu sayının doğru olarak değerlendirilebilmesi açısından evde destek eğitimine ihtiyacı olan çocuklarımızın toplam sayısını bilmeliyiz. Bunun için tüm engelli verilerinin, alt kırılımları ile güncel olarak açıklanması ve aynı zaman dilimlerinde doğru karşılaştırmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle deprem gibi olağan dışı engellilik yaratan durumlarda, veri tabanının güvenilirliği çok daha önem kazanmaktadır. Yanı sıra, burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta, bu çocukların akranları ile birlikte örgün eğitim içinde yer almaları konusunda Bakanlık nezdinde atılacak destekleyici adımlardır. Başta kaynaştırma eğitimi olmak üzere, bu konunun bu bakış açısı ile takibi ve uzman personeller nezdinde çözümü çok önemlidir.”

Yaman’ın Bakanı Tekin’e yönelttiği sorulardan bazıları şunlar:

“OKUL ÇAĞINDA OLMASINA RAĞMEN EĞİTİM, ÖĞRENİM HAYATINA KATILAMAYAN ÇOCUK VE GENÇ SAYISI NEDİR?”

“Bakanlığınızın verilerine göre 2023 yılı itibarıyla ülkemizdeki engelli çocuk (0-14) ve genç (15-24) sayısı cinsiyet dağılımı da gözetilerek kaçtır? Okul çağında olmasına rağmen eğitim ve öğrenim hayatına katılamayan çocuk ve genç sayısı nedir? Engelli öğrenciler bakımından erişimde öncelikli mahiyette; engelli rampasına, asansöre, engelli tuvaletine ve dinlenme alanına eş zamanlı sahip bina sayısı kaçtır, toplam içindeki oranı nedir ve olmayan binalarda düzenlenmesi için bir eylem planı var mıdır?”

Anka Haber Ajansı