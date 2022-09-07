Aynı Sokağa Fırın Açmak İsteyen Meslektaşını Öldüren Şüpheli Ankara'da Yakalandı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde fırıncı Sebahattin Gülbahar, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner'i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.'yi ise yaraladı.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde fırıncı Sebahattin Gülbahar, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner'i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.'yi ise yaraladı. Olayın ardından kaçan Gülbahar, Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 27 Ağustos'ta Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463 Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan Erdal Üstüner, ortağı Yunus Ayaz ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte kiralık dükkan ararken, aynı sokakta fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan 3 kişiden Erdal Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Sebahattin Gülbahar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Gülbahar'ın Ankara'ya kaçtığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmada Sebahattin Gülbahar'ın Yenimahalle ilçesinde olduğu belirlendi. 200'den fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, Gülbahar ve yanındaki Mustafa İ.'yi bir kafede otururken yakaladı. Cinayet bürosu ekipleri, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karapınar ilçesinde Sebahattin Gülbahar'ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G.'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı