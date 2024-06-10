Ayşe Ateş, Ahmet Davutoğlu’nu Ziyaret Etti

Ayşe Ateş, Ahmet Davutoğlu’nu Ziyaret Etti

Ayşe Ateş, Sinan Ateş Cinayeti’nin 1 Temmuz’da başlayacak davası öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu, "Davaya hukuk heyetimiz ile birlikte katılım sağlayarak, her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Ayşe Ateş, Sinan Ateş Cinayeti’nin 1 Temmuz’da başlayacak davası öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu, "Davaya hukuk heyetimiz ile birlikte katılım sağlayarak, her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz" dedi.

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, 1 Temmuz’da başlayacak dava öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşmüştü.

Davutoğlu, Ateş’in ziyaretine ilişkin fotoğrafları X hesabından yayınladı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Şehit Sinan Ateş'in çok kıymetli eşi Sayın Ayşe Ateş, bugün parti genel merkezimizde bizlere ziyarette bulundu. Daha önce söylediğimiz gibi, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız ve katiller hak ettikleri cezayı alana dek hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. 1 Temmuz’da başlayacak olan davaya hukuk heyetimiz ile birlikte katılım sağlayarak, davayı her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz. Şehit Sinan Ateş’in ve çok değerli ailesinin hukuku bizlere emanettir.”

Anka Haber Ajansı

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