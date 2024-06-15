Ayşe Ateş, Dervişoğlu Ve Kılıçdaroğlu'nu 1 Temmuz'da Görülecek Duruşmaya Davet Etti

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kızları ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kızları ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin X hesabından paylaşım yapan Ateş, kızları Banuçiçek ve Bengisu'nun Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'na bugün aldıkları karneleri gösterdiğini belirtti.

Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu 1 Temmuz'da görülecek duruşmaya davet eden Ateş, liderlere mücadelesine verdikleri destekler için teşekkür ettiğini belirtti.

Ateş'in Dervişoğlu'nu ziyaretinin ardından yaptığı paylaşım şöyle:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu kızlarım Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte makamında ziyaret ettik. Kızlarım Müsavat Dedelerine karnelerini takdim ettiler. Sayın Dervişoğlu ile 1 Temmuz günü yapılacak olan ilk duruşma öncesinde istişarede bulunduk. Kurmayları ile birlikte Sincan’da olacağını ve adalet yürüyüşümüzde bizi son güne dek yalnız bırakmayacağını yineledi. Gösterdiği yakınlık, ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum."

Ateş'in Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından yayımladığı mesaj ise şöyle:

"Bugün kızlarım Bengisu ve Banuçiçek'le birlikte CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanımefendi'nin hanelerine konuk olduk. Gayet samimi bir ortamda geçen görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu'na geride kalan 18 ay boyunca verdiği koşulsuz destekten dolayı teşekkürlerimi iletip 1 Temmuz günü Sincan'da yapılacak olan ilk duruşmamıza davet ettim. Sayın Kılıçdaroğlu, bizi yalnız bırakmayacağını ve karanlık bir el tarafından sürekli müdahaleye maruz bırakılan bu siyasi cinayet dosyası çözülene kadar da bizimle olacağını ifade etti. Nezaket, tevazu ve kibarlığın vücut bulmuş hâli olan Kılıçdaroğlu ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Var olsunlar."

Anka Haber Ajansı