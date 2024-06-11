Ayşe Ateş Milli Yol Partisi Ziyaretini İptal Etti... Erdoğan İle Bugün Görüşebilir

Ayşe Ateş Cumhurbaşkanlığı’ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayşe Ateş görüşmenin kesinleşmediğini, beklenen telefonun henüz gelmediğini açıkladı.

SENEM BÜYÜKTANIR

(ANKARA)-Ayşe Ateş Cumhurbaşkanlığı’ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayşe Ateş görüşmenin kesinleşmediğini, beklenen telefonun henüz gelmediğini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'nın öğrendiği bilgiye göre Ayşe Ateş Cumhurbaşkanlığı’ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildi.

Suikat sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bugün Mİlli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile yapacağı görüşmeyi erteledi. ANKA Haber Ajansı’nın öğrendiği bilgiye göre erteleme gerekçesi Cumhurbaşkanlığı’ndan Ayşe Ateş’e “Erdoğan ile yapacağınız görüşmeye ilişkin bugün size telefon gelecek” bilgisi oldu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayşe Ateş beklenen telefonun henüz gelmediğini görüşmenin kesinleşmediğini bildirdi.

Ayşe Ateş yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep ettiğini açıklamıştı. Resmi ve gayriresmi şekilde diyalog zemini yaratmaya çalıştığını dile getiren Ayşe Ateş, 10 Haziran’da CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" mesajı üzerine iptal edildiğini söylemişti.

Haberlerin ardından yaşanan gelişme üzerine Erdoğan, Ayşe Ateş ile bir araya geleceği duyurulmuştu.

Anka Haber Ajansı