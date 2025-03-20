Aysu Bankoğlu'dan, Gözaltılara Tepki: "Halktan Korkmayın, Milletvekilinden Korkmayın, Biz Halkız."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte 106 kişinin gözaltına alınmasına "Bu düzen bitecek ve güzel günler gelecek. Mücadelemizi sürdürmeye bu hukuksuz sürecin takibine devam edeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte 106 kişinin gözaltına alınmasına "Bu düzen bitecek ve güzel günler gelecek. Mücadelemizi sürdürmeye bu hukuksuz sürecin takibine devam edeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte 106 kişinin gözaltına alınmasına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'ndan tepki geldi. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde konuşan Bankoğlu, kolluk kuvvetleri tarafından kurulan barikatları eleştirerek şunları kaydetti:

"Şu anda Vatan Emniyet'in önündeyiz milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Ancak buraya gelmek bile çok zor. Kilometrelerce, Vatan Emniyet'e ulaşacağımız yollar polis barikatlarıyla kapatılmış şekilde. Milletvekili olarak yürüyerek gelmeye gayret ettik. Bizi gören emniyet kuvvetleri kalkanları ile önümüzde durup barikat kuruyorlar. Halktan korkmayın, milletvekilinden korkmayın, biz halkız.

"Ekrem başkanımızın da İstanbul'un iradesinin de yanındayız"

Ekrem başkanımızın da İstanbul'un iradesinin de yanındayız. Bu düzen bitecek ve güzel günler gelecek. Mücadelemizi sürdürmeye bu hukuksuz sürecin takibine devam edeceğiz. Milletin iradesi burada Vatan Emniyet'te, şu anda bekliyor. Arkadaşlarımız hukuksuzca gözaltına alındı ve gözaltında tutuluyor. Bu akşam saat 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Saraçhane'de halkımızla yeniden bir arada olacağız. Ben bütün İstanbulluları ve bütün yurttaşlarımızı bu akşam Saraçhane'ye 20.30'da davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı