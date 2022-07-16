Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü

Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gemedere Çayı bölgesinde bulunan çöplük alanında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Ayvacık Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin, ekiplerin müdahalesi sonucu ormana sıçraması önledi. Çalışmalara 1 helikopter ile havadan da destek verildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Eşiyle Tartışırken Tabancanın Kazara Ateş Almasıyla Kendini Vurdu
Eşiyle Tartışırken Tabancanın Kazara Ateş Almasıyla Kendini Vurdu
Muğla Valiliği'nden 'orman Yangını' Uyarısı
Muğla Valiliği'nden 'orman Yangını' Uyarısı
Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi
(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü
(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 5 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 5 Yaralı
Sünnet Düğününde 3 Kişinin Öldüğü, 5 Kişinin De Yaralandığı Olayda Uzman Çavuş 2 Kardeş Jandarmaya Teslim Oldu
Sünnet Düğününde 3 Kişinin Öldüğü, 5 Kişinin De Yaralandığı Olayda Uzman Çavuş 2 Kardeş Jandarmaya Teslim Oldu