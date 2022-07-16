Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gemedere Çayı bölgesinde bulunan çöplük alanında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Ayvacık Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin, ekiplerin müdahalesi sonucu ormana sıçraması önledi. Çalışmalara 1 helikopter ile havadan da destek verildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı