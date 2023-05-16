Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: "28 Mayıs Günü De Aynı Desteği Bekliyoruz"

Balıkesir bölgesinde Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 69.24 ile en yüksek oyun Ayvalık’ta çıktığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ikinci tur seçimlerinin gerçekleştirileceği 28 Mayıs akşamına kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatan Başkan Ergin, “Ulu önder ne güzel söylemiş, ‘Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir, tanımadım. Biz de karamsarlığa kapılmadan, yılmadan Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhur

Balıkesir bölgesinde Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 69.24 ile en yüksek oyun Ayvalık’ta çıktığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ikinci tur seçimlerinin gerçekleştirileceği 28 Mayıs akşamına kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatan Başkan Ergin, “Ulu önder ne güzel söylemiş, ‘Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir, tanımadım. Biz de karamsarlığa kapılmadan, yılmadan Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı seçtirebilmek için canla başla yedi yirmi dört çalışmaya, gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz” dedi.

28 Mayıs Pazar günü, Türkiye’nin yüz yıllık geleceğinin belirleneceğine vurgu yapan Başkan Ergin, şunları söyledi:

“14 Mayıs seçimlerine gösterdiği yüksek katılım oranı ve tercihleri nedeniyle Ayvalıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Aynı desteği 28 Mayıs Pazar günü de bekliyorum. Genel Başkanımıza verilen yüzde 70 gibi büyük destek için Ayvalıklılara çok teşekkür ederim. Sonsuz minnet duyuyorum.28 Mayıs Pazar günü İkinci tur seçim yapılacak. İnandığımız değerler için mücadeleye devam edeceğiz. Haksızlıklara karşı adaletin, baskılara karşı özgürlüğün, ülkemizi muhtaç hale getirenlere karşı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti özleminin, eşitsizliklere karşı insanca yaşamın mücadelesini yapmaya, onurumuzu savunmaya devam edeceğiz. Haklıysak, biz inanıyorsak, Ayvalık’ta yaşayanlar, ülkemizin tüm insanları buna neden inanmasın. Halkın iradesi her zaman esastır. Halkın iradesine saygısızlığı asla kimse kabul edemez. 28 Mayıs akşamına kadar mücadeleye devam."

Anka Haber Ajansı