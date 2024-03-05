Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve Başkan Ergin'in eşi Canan Ergin’in de katıldığı mahalle ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Ergin, coşkulu kalabalıkla birlikte köy meydanına kadar yürüdü. Burada Bağyüzü esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergin, mahallenin ihtiyaçları, yapılmış ve yapılması planlanan projeler üzerine sohbet etti.

Başkan Ergin, sosyal medya hesaplarından Bağyüzü ziyaretine ilişkin “Çok Güzelsin Bağyüzü” notunu düşerek paylaşım yaptı.

Anka Haber Ajansı

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