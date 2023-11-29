Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den Kadına Şiddeti Önleme Belgesine İmza

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den Kadına Şiddeti Önleme Belgesine İmza

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında CHP Genel Merkezi’nin yerel yönetimlere gönderdiği Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzalayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadın çalışanlarına bir kez daha “her türlü şiddete karşı yanınızdayım” sözünü verdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında CHP Genel Merkezi’nin yerel yönetimlere gönderdiği Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzalayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadın çalışanlarına bir kez daha “Her türlü şiddete karşı yanınızdayım” sözünü verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ülke kadınlarının İstanbul Sözleşmesi’ne acil ihtiyacı var ve hemen şimdi. Şu iyi bilinmeli ki, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı sorunudur, insanlık suçudur. Ülkemizde yıllardır yaşanan bu ağır sorunu el ele kol kola kaldırmakla sorumluyuz. El birliğiyle de gerçekleştireceğiz. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte durduracağız” dedi.

Başkan Ergin, şöyle devam etti:

“Her gün yaşıyoruz, kadın cinayetleri diye haykırıyoruz. Tüm bunlara karşın, İstanbul Sözleşmesi rafa kaldırıldı. Kadınları, kadın cinayetlerini umursamadan bir an bile düşünmeden, kadınları sokak ortasında, işyerinde, evinde, hukuktan, adaletten yoksun yalnız bıraktılar. Güvencelerini ellerinden aldılar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımıza güveneceğiz, kadınlarımızdan gelecek her türlü talep, uygulanmasını istedikleri projelere el birliğiyle destek vererek yaşama geçireceğiz. Artık hiçbir kadının hiçbir kız çocuğunun katledilmesini bir yana bırakın burunları bile kanamasın.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Rize İkizdere Halkı, Hes Projesi İçin Çed Bilgilendirme Toplantısına İzin Vermedi
Rize İkizdere Halkı, Hes Projesi İçin Çed Bilgilendirme Toplantısına İzin Vermedi
Karamollaoğlu'dan Erdoğan'a "Kira" Eleştirisi: "Kiraların Bu Kadar Yükselmesinin Esas Müsebbibi Kim?"
Karamollaoğlu'dan Erdoğan'a "Kira" Eleştirisi: "Kiraların Bu Kadar Yükselmesinin Esas Müsebbibi Kim?"
İş İnsanı Mecit Özkan, Ula Belediye Başkanlığı İçin Aday Adayı Oldu
İş İnsanı Mecit Özkan, Ula Belediye Başkanlığı İçin Aday Adayı Oldu
Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik Ve Gençlik Kolları Myk Üyeleriylı Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik Ve Gençlik Kolları Myk Üyeleriylı Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Üyeleriyle Meclis'te Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Üyeleriyle Meclis'te Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Telefonda Görüştü
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkan Adaylığı İçin Chp'ye Başvurdu
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkan Adaylığı İçin Chp'ye Başvurdu