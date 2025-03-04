Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yarın Ankara'ya Geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yarın Ankara'ya Geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ve bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ve bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir."

Anka Haber Ajansı

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