Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yarın Türkiye’ye Geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yarın Türkiye’ye Geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye geliyor. Görüşmede; güncel, bölgesel ve küresel konular ele alınacak.

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye geliyor. Görüşmede; güncel, bölgesel ve küresel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yarın Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. İletişim Başkanlığı’nın Aliyev ile Erdoğan görüşmesine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 10 Haziran 2024 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.”

Anka Haber Ajansı

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