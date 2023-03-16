Aziz Aydınlık: “Hala 9 Saattir Buradaki Vatandaşımız Çamur Altında Bekliyor”

Aziz Aydınlık: “Hala 9 Saattir Buradaki Vatandaşımız Çamur Altında Bekliyor”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, sel felaketinin yaşandığı kentte Abide Köprülü Kavşağı'ndaki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili “Hala 9 saattir buradaki vatandaşımız çamur altında bekliyor, aramalar yapılıyor. Onun için daha devam ediyor” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, sel felaketinin yaşandığı kentte Abide Köprülü Kavşağı'ndaki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili “Hala 9 saattir buradaki vatandaşımız çamur altında bekliyor, aramalar yapılıyor. Onun için daha devam ediyor” dedi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi.

Şanlıurfa’da Abide Köprülü Kavşağı'nda arama kurtarma çalışmaları sürerken; CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ile beraber bölgede incelemeleri sürdürüyor.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan uyarılara rağmen önlemin alınmadığını belirten Aziz Aydınlık, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“13 vatandaşımızı kaybettik. Sabahtan beri buradayız. Valilik üç gündür uyarı yapıyor. Bu uyarıya rağmen hiçbir önlem alınmamış. Eğer alınmış olsaydı bu altgeçitlerin önünü kapatsalardı belki bu vatandaşlarımızı kaybetmeyecektik. Sabah saat 8 buçuk itibarıyla buraya geldiğimde saat 1’e kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Buraya iki motor pompa getirmişlerdi. Motorlar saat 1’e kadar çalışmadı. Saat 1’den sonra 8-10 motor kurdular ondan sonra suyu aktardılar ama 3 saatlik ihmal vardır. Saat 1 ve 7 arasında zorla burayı boşalttılar. Hala 9 saattir buradaki vatandaşımız çamur altında bekliyor, aramalar yapılıyor. Onun için daha devam ediyor.”

Şanlıurfa Valiliği, sel felaketinin yaşandığı kentte eğitime bugün ve yarın ara verildiğini duyurdu.

Anka Haber Ajansı

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