Azra'nın Katili Cezaevinde İntihar Etti (5)

Azra'nın Katili Cezaevinde İntihar Etti (5)

KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİAntalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katilin cezaevinde...

KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Antalya'da Mustafa Murat Ayhan'ın (49) öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katilin cezaevinde intihar ettiği haberini aldıktan sonra kızının mezarını ziyarete gitti. Anne Mezide Haytaoğlu, "Anne ben rüzgarın sesinden korkuyorum" diyordun. Nasıl duruyorsun bu rüzgarın sesinde kuzum. Mutlu oldun mu? Haberi aldın mı kuzum ? Kardeşin Hasan ile sabaha kadar oturduk seni bekledik gelir mi diye" sözleriyle gözyaşı döktü. (DHA)

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Azra'nın Katili Cezaevinde İntihar Etti (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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