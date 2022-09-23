Baba- Oğul Cinayetinde Tutuklu 4 Sanığa 37,5'ar Yıl Hapis

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, para meselesinden husumetli oldukları Yunus Emre Akbıyık ile soyadını değiştiren babası İbrahim Başkurt'u öldürdükleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 2 cinayetten 37,5'ar yıl hapsine, tutuksuz sanıkların ise beraatlerine hükmetti.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak'ta meydana geldi. Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler, para meselesinden husumetli oldukları İbrahim Başkurt ve oğlu Yunus Akbıyık'ı arayarak Fesih D.'nin yaşadığı müstakil evin önüne çağırdı. Burada baba-oğul ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşlerin bulunduğu alandan tabancayla İbrahim Başkurt ile oğlu Yunus Emre Akbıyık'a ateş edildi. Baba ve oğlu, vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Başkurt ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkurt da 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Fesih D., Erol D. ve Aydın D. kardeşler ile onlara yardım ettiği iddia edilen Ayhan D., Aydın D., Hacı Levent D., Habip D., Uğur D., Ömer D. ve Türkan D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3 kardeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Tutuksuz sanıklardan Uğur D.'nin önceki celse tutuklanması ile davadaki tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu 3 kardeş hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diğer 7 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan ceza istendi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler ile davanın önceki celselerinde tutuklanan Uğur D., hazır bulunurken, tutuksuz sanıklardan 3'ü ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Antalya Adliyesi'nden duruşmaya katıldı. Duruşmada, ölen baba ve oğlunun yakınları ile avukatları Bekir Kumaş ve Ezgi Deniz Önal Buz da hazır bulundu. Tutuksuz 2 sanık ise duruşmaya katılmadı. Dava öncesi, adliye dışında ve bina içinde geniş güvenlik önlemeleri alınırken, çok sayıda polis ekibi de duruşma güvenliği için adliyede görevlendirildi.

Sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Şikayetçi taraf ise adalete güvendiklerini ve tüm sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Fesih D., Erol D. ve Aydın D. ile Uğur D.'yi Yunus Emre Akbıyak'a karşı eylemlerinden dolayı "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl, İbrahim Başkurt'a yönelik eylemden dolayı ise aynı suçtan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 37,5'ar yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamlarına karar verdi. Heyet, tutuksuz 6 sanığın ise beraatlerini kararlaştırdı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı