Baba Ve Oğulları, Ev Basıp 2 Akrabalarını Öldürdü

Baba Ve Oğulları, Ev Basıp 2 Akrabalarını Öldürdü

ESKİŞEHİR'de akrabalarının evini basan baba ve iki oğlu, Volkan Şener ile Polat Gezgin'i pompalı tüfekle öldürdü.

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de akrabalarının evini basan baba ve iki oğlu, Volkan Şener ile Polat Gezgin'i pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A. (50) çocukları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), Yeşiltepe Mahallesi'nde 8892'nci Sokak üzerinde oturan Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde çıkan arbedede İsmail A. ve oğulları Baran A. ile Beytocan A., pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Volkan Şener ile Polat Gezgin ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Gezgin ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şener ve Polat kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri, şüphelileri yakalamak için Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerinde araştırma yaptı. Şüpheliler yaşanan takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlılarından Beytocan A., "Cinayet falan işlemedim, onlar dayımın oğlu benim" dedi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Baba Ve Oğulları, Ev Basıp 2 Akrabalarını Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Denizli'de Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı, 5 Yaralıdan 1'i Taburcu Oldu
Denizli'de Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı, 5 Yaralıdan 1'i Taburcu Oldu
Otomobil Takla Attı; 2 Yaşındaki Bülent Öldü, Anne Ve Babası Yaralı
Otomobil Takla Attı; 2 Yaşındaki Bülent Öldü, Anne Ve Babası Yaralı
Malatya'da Tatil Dönüşü Kaza: Aynı Aileden 6 Ölü (2) - Yeniden
Malatya'da Tatil Dönüşü Kaza: Aynı Aileden 6 Ölü (2) - Yeniden
Yardım Sırasında Kazada Ölen Gazeteciler Anısına İlk Yardım Eğitimi
Yardım Sırasında Kazada Ölen Gazeteciler Anısına İlk Yardım Eğitimi
Sarıyer'de 'kız İsteme' Kavgası: 2 Yaralı
Sarıyer'de 'kız İsteme' Kavgası: 2 Yaralı
Malatya'da Tır İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Malatya'da Tır İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Ümraniye’de Kapalı Otoparkta Bulunan 6 Araç Yandı
Ümraniye’de Kapalı Otoparkta Bulunan 6 Araç Yandı