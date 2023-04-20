Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. AK Parti'ye ve teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin ve siyasetin şiddetten arındırılması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. AK Parti'ye ve teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin ve siyasetin şiddetten arındırılması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Ali Babacan, bugün Adana’da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Babacan, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. AK Parti'ye ve teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin ve siyasetin şiddetten arındırılması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

Anka Haber Ajansı