Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Alın ve akıl teriyle çalışan Türkiye’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Güvenli ve güvenceli koşullarda üretip, bolluk ve bereket içinde yaşayacağımız günler ufukta görünüyor. Birlikte başaracağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Alın ve akıl teriyle çalışan Türkiye’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Güvenli ve güvenceli koşullarda üretip, bolluk ve bereket içinde yaşayacağımız günler ufukta görünüyor. Birlikte başaracağız” dedi.

Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Babacan’ın mesajı şöyle:

“Alın ve akıl teriyle çalışan Türkiye’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Güvenli ve güvenceli koşullarda üretip, bolluk ve bereket içinde yaşayacağımız günler ufukta görünüyor. Birlikte başaracağız.”

Anka Haber Ajansı