Babacan: Demokratik Değerleri İhya Edeceğimiz, Adaleti Sağlayacağımız Özgür Ve Zengin Türkiye’ye Çok Az Kaldı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin üçüncü kuruluş yıl dönümünde, “Eşit vatandaşlık ilkemizden asla vazgeçmeden, demokratik değerleri ihya edeceğimiz, adaleti sağlayacağımız özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı. Üç sene az değil ama daha önümüzde çok uzun yıllar, çok uzun yollar var” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin üçüncü kuruluş yıl dönümünde, “Eşit vatandaşlık ilkemizden asla vazgeçmeden, demokratik değerleri ihya edeceğimiz, adaleti sağlayacağımız özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı. Üç sene az değil ama daha önümüzde çok uzun yıllar, çok uzun yollar var” dedi.

Ali Babacan, DEVA Partisi’nin üçüncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Babacan’ın mesajı şöyle:

“Bugün, cesur yol arkadaşlarımla beraber özgür ve zengin Türkiye hayaliyle yola çıkalı tam üç sene oldu. Bu üç senenin her gününü ilmek ilmek çalışarak beraberce ördük. Şehir şehir büyüdük.

İşlerinde uzman, çalışkan, umut dolu çok güzel arkadaşlar tanıdım. Kadromuz sürekli büyüdü. Sevincimizde de üzüntümüzde de beraberdik. Koskoca bir aile olduk. Çok güzel işlere imza attık.

“MASA BAŞINDA DURMADIK, KÖŞE BUCAK ÜLKEMİZİN HER YERİNE GİDİP, DERDİ ASIL SAHİBİNDEN DİNLEDİK”

Siyasette yepyeni bir yol açtık. Ülkemizde daha önce görülmemiş kapsamlı çalışmaları, eylem planlarını hazırladık. Masa başında durmadık, köşe bucak ülkemizin her yerine gidip, derdi asıl sahibinden dinledik.

Kendi kendimize çalışmadık, alanında uzman herkesin kapısını çaldık, fikrini aldık. İlk günkü gücümüzü ve umudumuzu daha da artırdık. Şimdi, başladığımız yolculuğun en önemli duraklarından birine ulaşmak üzereyiz.

“DEMOKRATİK DEĞERLERİ İHYA EDECEĞİMİZ, ADALETİ SAĞLAYACAĞIMIZ ÖZGÜR VE ZENGİN TÜRKİYE’YE ÇOK AZ KALDI”

Eşit vatandaşlık ilkemizden asla vazgeçmeden, demokratik değerleri ihya edeceğimiz, adaleti sağlayacağımız özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı. Üç sene az değil ama daha önümüzde çok uzun yıllar, çok uzun yollar var.

Sevgili çalışma arkadaşlarım, DEVA Partisi’ne gönül vermiş kıymetli üyelerimiz; bu yolda sizlerle beraber olduğum için onur duyuyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Birlikte nice büyük başarılara imza atacağız. Partimizin üçüncü yaşı kutlu olsun.”

Anka Haber Ajansı