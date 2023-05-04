Babacan, Depremde Hayatını Kaybedenlerin Anısına Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi Enkazına Karanfil Bıraktı

Babacan, Depremde Hayatını Kaybedenlerin Anısına Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi Enkazına Karanfil Bıraktı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri depremde yıkılan Ebrar Sitesi enkazına karanfil bırakarak andı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri depremde yıkılan Ebrar Sitesi enkazına karanfil bırakarak andı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılmak için Kahramanmaraş’a gitti. Sabah saatlerinde CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Ali Öztunç ve İrfan Karatutlu’yla bir araya gelen Babacan, Kapıçam deprem mezarlığını ziyaret ederek 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı. Mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okundu.

Babacan, mezarlık ziyaretinden sonra depremde çok sayıda can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi’ne giderek depremde yaşamını yitirenlerin anısına enkaza karanfil bıraktı.

Anka Haber Ajansı

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