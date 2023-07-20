Babacan: “Erdoğan Merkez Bankası’ndan Elini Çekmedikçe, Enflasyon Düş-me-ye-cek”

Babacan: “Erdoğan Merkez Bankası’ndan Elini Çekmedikçe, Enflasyon Düş-me-ye-cek”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce ‘faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir’ diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası’ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düş-me-ye-cek” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce ‘faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir’ diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası’ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düş-me-ye-cek” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,5'a çıkardı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” dediği, 21 Nisan 2023 tarihli videosunu paylaşan Babacan, videoya şu notu düştü:

“Anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce “faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir” diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası’ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düş-me-ye-cek.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Gültekin Uysal’dan Ahmet Davutoğlu’na Ziyaret
Gültekin Uysal’dan Ahmet Davutoğlu’na Ziyaret
Sevda Erdan Kılıç’ın Babası Muharrem Erdan Yaşamını Yitirdi
Sevda Erdan Kılıç’ın Babası Muharrem Erdan Yaşamını Yitirdi
Eskişehir’in Chp'li Başkanları Seyitgazi’de Buluştu
Eskişehir’in Chp'li Başkanları Seyitgazi’de Buluştu
Süleyman Bülbül: “Seçim Öncesi Mülakatın Kaldırılacağını Söyleyen Erdoğan Hala Hiçbir Girişimde Bulunmadı”
Süleyman Bülbül: “Seçim Öncesi Mülakatın Kaldırılacağını Söyleyen Erdoğan Hala Hiçbir Girişimde Bulunmadı”
Babacan: “Yks Sonuçları Açıklanan Genç Arkadaşlarıma Başarılı Bir Tercih Dönemi Diliyorum”
Babacan: “Yks Sonuçları Açıklanan Genç Arkadaşlarıma Başarılı Bir Tercih Dönemi Diliyorum”
İletişim Başkanlığı: Türkiye İle Bae Arasında İmzalanan Anlaşmaların Toplam Tutarı 50.7 Milyar Dolardır
İletişim Başkanlığı: Türkiye İle Bae Arasında İmzalanan Anlaşmaların Toplam Tutarı 50.7 Milyar Dolardır
Erdoğan, Bae Devlet Başkanı Al Nahyan’a Togg Hediye Etti
Erdoğan, Bae Devlet Başkanı Al Nahyan’a Togg Hediye Etti