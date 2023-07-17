Babacan: “Filenin Sultanları’nı Tebrik Ediyorum. Kadın Sporcularımız Sayesinde Dünyanın Zirvesindeyiz”
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon olan Filenin Sultanları’nı tebrik ediyorum. Kadın sporcularımız sayesinde dünyanın zirvesindeyiz. Muhteşem başarılarıyla gurur duyuyorum” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon olan Filenin Sultanları’nı tebrik ediyorum. Kadın sporcularımız sayesinde dünyanın zirvesindeyiz. Muhteşem başarılarıyla gurur duyuyorum” dedi.
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin dün gece oynanan final maçında Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ali Babacan, Filenin Sultanları’nı, Twitter hesabında bugün yaptığı paylaşımla kutladı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:
“Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon olan Filenin Sultanları’nı tebrik ediyorum. Kadın sporcularımız sayesinde dünyanın zirvesindeyiz. Muhteşem başarılarıyla gurur duyuyorum.”
Anka Haber Ajansı