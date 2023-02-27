Babacan: Futbolu Rahat Bırakın, Deprem Bölgesine Bakın. Barınma Ve Isınma Sorununu Çözün

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tribünlerde atılan “Hükümet istifa” sloganı nedeniyle maçların seyircisiz oynanması için kulüp başkanlarını göreve çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Babacan, “İktidarın küçük ortağı, elinde çekiç olduğu için her gördüğünü çivi sanıyor. Bildiği tek şey yasaklamak, engellemek. Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın. Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın. Barınma ve ısınma sorununu çözün” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tribünlerde atılan “Hükümet istifa” sloganı nedeniyle maçların seyircisiz oynanması için kulüp başkanlarını göreve çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Babacan, “İktidarın küçük ortağı, elinde çekiç olduğu için her gördüğünü çivi sanıyor. Bildiği tek şey yasaklamak, engellemek. Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın. Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın. Barınma ve ısınma sorununu çözün” dedi.

Devlet Bahçeli, Fenerbahçe taraftarlarının dün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle hükümeti istifaya çağıran sloganlar atmasına tepki göstermişti. Bahçeli, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, maçların seyircisiz oynanması için spor kulüplerinin başkanlarına çağrıda bulunmuştu. MHP, Devlet Bahçeli’nin, bugün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da “Hükümet istifa” sloganı atılması üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, maçların seyircisiz oynanması için spor kulüplerinin başkanlarına çağrıda bulunan Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Babacan, sosyal medya hesabında Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“İktidarın küçük ortağı, elinde çekiç olduğu için her gördüğünü çivi sanıyor. Bildiği tek şey yasaklamak, engellemek. Eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip işinizi yapın. Futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın. Barınma ve ısınma sorununu çözün.”

Anka Haber Ajansı