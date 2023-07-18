Babacan: “Mke Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada Yaralanan İşçilerimize Acil Şifalar Diliyorum”

Babacan: “Mke Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada Yaralanan İşçilerimize Acil Şifalar Diliyorum”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ankara Mamak’taki MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Bir ay önce de MKE’nin Elmadağ’daki fabrikasında kardeşlerimizi yitirmiştik. Hükümeti ve tüm kurumları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimleri sıkılaştırmaya ve ilave önlemleri gecikmeksizin almaya çağırıyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ankara Mamak’taki MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Bir ay önce de MKE’nin Elmadağ’daki fabrikasında kardeşlerimizi yitirmiştik. Hükümeti ve tüm kurumları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimleri sıkılaştırmaya ve ilave önlemleri gecikmeksizin almaya çağırıyorum” dedi.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası’nda bugün patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Babacan, şunları kaydetti:

“Ankara Mamak’taki MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Bir ay önce de MKE’nin Elmadağ’daki fabrikasında kardeşlerimizi yitirmiştik. Hükümeti ve tüm kurumları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimleri sıkılaştırmaya ve ilave önlemleri gecikmeksizin almaya çağırıyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu Getirildi
Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu Getirildi
Milletvekili Sarıbal Mazot Fiyatlarına Tepki Gösterdi: "Çiftçi Çok Büyük Zarara Mahkum Edildi"
Milletvekili Sarıbal Mazot Fiyatlarına Tepki Gösterdi: "Çiftçi Çok Büyük Zarara Mahkum Edildi"
Akşener’e Sürpriz Doğum Günü
Akşener’e Sürpriz Doğum Günü
Chp’li Türeli’den Enflasyon Tahmini: "Yılın İkinci Yarısında Yüzde 70’lere Çıkacak"
Chp’li Türeli’den Enflasyon Tahmini: "Yılın İkinci Yarısında Yüzde 70’lere Çıkacak"
Umut Akdoğan: 3 Yılda Göçmen Kaçakçılığından 27 Bin Kişi Yargılandı
Umut Akdoğan: 3 Yılda Göçmen Kaçakçılığından 27 Bin Kişi Yargılandı
Ayhan Barut: “2 Senede, En Temel Girdi Olan Mazota Tam 5 Kat Zam Geldi. Allah'tan Korkun, Kuldan Utanın”
Ayhan Barut: “2 Senede, En Temel Girdi Olan Mazota Tam 5 Kat Zam Geldi. Allah'tan Korkun, Kuldan Utanın”
Akşener: İktidarın Yanlış Ekonomi Politikalarının Sebep Olduğu Zam Rüzgârına Sessiz Kalmayacağız
Akşener: İktidarın Yanlış Ekonomi Politikalarının Sebep Olduğu Zam Rüzgârına Sessiz Kalmayacağız