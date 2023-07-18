Babacan: “Mke Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada Yaralanan İşçilerimize Acil Şifalar Diliyorum”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ankara Mamak’taki MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Bir ay önce de MKE’nin Elmadağ’daki fabrikasında kardeşlerimizi yitirmiştik. Hükümeti ve tüm kurumları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimleri sıkılaştırmaya ve ilave önlemleri gecikmeksizin almaya çağırıyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ankara Mamak’taki MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Bir ay önce de MKE’nin Elmadağ’daki fabrikasında kardeşlerimizi yitirmiştik. Hükümeti ve tüm kurumları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimleri sıkılaştırmaya ve ilave önlemleri gecikmeksizin almaya çağırıyorum” dedi.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası’nda bugün patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Babacan, şunları kaydetti:

“Ankara Mamak’taki MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Bir ay önce de MKE’nin Elmadağ’daki fabrikasında kardeşlerimizi yitirmiştik. Hükümeti ve tüm kurumları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimleri sıkılaştırmaya ve ilave önlemleri gecikmeksizin almaya çağırıyorum.”

Anka Haber Ajansı