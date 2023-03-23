Babacan: Paylaştıkça Bereketlenen Ramazanın Hepimiz İçin Barışa, Huzura Ve Sağlığa Vesile Olmasını Diliyorum
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Paylaştıkça bereketlenen ramazanın hepimiz için barışa, huzura ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Paylaştıkça bereketlenen ramazanın hepimiz için barışa, huzura ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” dedi.
Ali Babacan, partisinin bugün başlayan ramazan ayına özel “Bereket” sloganıyla hazırladığı videolardan birini, “Paylaştıkça bereketlenen ramazanın hepimiz için barışa, huzura ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Anka Haber Ajansı