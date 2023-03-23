Babacan: Paylaştıkça Bereketlenen Ramazanın Hepimiz İçin Barışa, Huzura Ve Sağlığa Vesile Olmasını Diliyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Paylaştıkça bereketlenen ramazanın hepimiz için barışa, huzura ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” dedi.