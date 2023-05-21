Babacan: “Süper Lig’e Yükselen Çaykur Rizespor Camiasını Can-ı Gönülden Tebrik Ediyorum”
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Süper Lig’e yükselen ÇAYKUR Rizespor camiasını can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Süper Lig’e yükselen ÇAYKUR Rizespor camiasını can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
ÇAYKUR Rizespor, bugün oynadığı maçta Altınordu ile berabere kalarak Süper Lig’e yükseldi. Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÇAYKUR Rizespor’u kutladı.
Babacan, “Süper Lig’e yükselen ÇAYKUR Rizespor camiasını can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Anka Haber Ajansı