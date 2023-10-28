Babacan: "Yaşanan Bu Faciaya 'Dur' Demeden Önce Kaç Masum Sivilin Daha Hayatını Kaybetmesi Gerekiyor?"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İsrail Gazze’de çocuk, kadın, sivil ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü kıyımı ve hastane, okul, cami ayırmadan sürdürdüğü topyekûn yıkım hareketini bu gece yeni bir safhaya taşıdı. Bu operasyon, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesi ve 'Etnik temizlik' anlamına geliyor. Yaşanan bu faciaya 'Dur' demeden önce kaç masum sivilin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İsrail Gazze’de çocuk, kadın, sivil ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü kıyımı ve hastane, okul, cami ayırmadan sürdürdüğü topyekûn yıkım hareketini bu gece yeni bir safhaya taşıdı. Bu operasyon, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesi ve "Etnik temizlik" anlamına geliyor. Yaşanan bu faciaya "Dur" demeden önce kaç masum sivilin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail Gazze’de çocuk, kadın, sivil ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü kıyımı ve hastane, okul, cami ayırmadan sürdürdüğü topyekûn yıkım hareketini bu gece yeni bir safhaya taşıdı. Bu operasyon, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesi ve "Etnik temizlik" anlamına geliyor. BM Genel Kurulunun ateşkes çağrısı kararı aldığı bir günde başlayan bu işgal, İsrail’in uluslarası kamuoyunu ve hukuku yok saydığının yeni bir örneğidir. Başta ABD ve bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere İsrail Hükûmetinin insanlık ve savaş suçlarına destek veren ülkelere sormak istiyorum: Yaşanan bu faciaya "Dur" demeden önce kaç masum sivilin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor? Kuşkusuz ki tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu olayların hesabını tarih soracaktır."

Anka Haber Ajansı