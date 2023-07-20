Babacan: “Yks Sonuçları Açıklanan Genç Arkadaşlarıma Başarılı Bir Tercih Dönemi Diliyorum”

Babacan: “Yks Sonuçları Açıklanan Genç Arkadaşlarıma Başarılı Bir Tercih Dönemi Diliyorum”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “YKS sonuçları açıklanan genç arkadaşlarıma başarılı bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Elbette istediği puanın altında kalanlar olmuştur. Olabilir. Bu, hiçbir şeyin sonu değil. Sınava katılan gençleri ve ailelerini tebrik ediyorum. Her şey gönüllerince olsun” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “YKS sonuçları açıklanan genç arkadaşlarıma başarılı bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Elbette istediği puanın altında kalanlar olmuştur. Olabilir. Bu, hiçbir şeyin sonu değil. Sınava katılan gençleri ve ailelerini tebrik ediyorum. Her şey gönüllerince olsun” dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını bugün açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler için Twitter hesabında bir mesaj yayınlandı. Babacan’ın mesajı şöyle:

“YKS sonuçları açıklanan genç arkadaşlarıma başarılı bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Elbette istediği puanın altında kalanlar olmuştur. Olabilir. Bu, hiçbir şeyin sonu değil. Sınava katılan gençleri ve ailelerini tebrik ediyorum. Her şey gönüllerince olsun.”

Anka Haber Ajansı

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