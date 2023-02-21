Babacan’dan Erdoğan’a: Deprem Bölgesine Daha Çok Çadır Göndermek İçin Neyi Bekliyorsunuz?

Babacan’dan Erdoğan’a: Deprem Bölgesine Daha Çok Çadır Göndermek İçin Neyi Bekliyorsunuz?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; “Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için neyi bekliyorsunuz? Barınma sorununu çözmediğiniz için insanlar deprem tehlikesi altında hasarlı evlerine girmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız feryat ediyor. Acilen çadır lazım, konteyner lazım” çağrısını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; “Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için neyi bekliyorsunuz? Barınma sorununu çözmediğiniz için insanlar deprem tehlikesi altında hasarlı evlerine girmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız feryat ediyor. Acilen çadır lazım, konteyner lazım” çağrısını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesine çadır gönderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı. Babacan, sosyal medya hesabında Erdoğan’ı etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için neyi bekliyorsunuz? Barınma sorununu çözmediğiniz için insanlar deprem tehlikesi altında hasarlı evlerine girmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız feryat ediyor. Acilen çadır lazım, konteyner lazım. Recep Tayyip Erdoğan.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Gamze Taşcıer: “Şu Anda Bölgenin En Büyük İhtiyacı Çadır”
Gamze Taşcıer: “Şu Anda Bölgenin En Büyük İhtiyacı Çadır”
Hatay'da sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara isyan etti
Hatay'da sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara isyan etti
Hatay'da iki deprem daha oldu. Lütfü Savaş'tan açıklama var
Hatay'da iki deprem daha oldu. Lütfü Savaş'tan açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blınken İle Esenboğa Havalimanı’nda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blınken İle Esenboğa Havalimanı’nda Görüştü
Sezgin Tanrıkulu: “Biz De Sizleri Not Ettik, Günü Geldiğinde Hesap Soracağız”
Sezgin Tanrıkulu: “Biz De Sizleri Not Ettik, Günü Geldiğinde Hesap Soracağız”
Veli Ağbaba Malatya Doğanşehir’de, Fay Hattı Üzerindeki Çığlık Cemevini Ziyaret Etti
Veli Ağbaba Malatya Doğanşehir’de, Fay Hattı Üzerindeki Çığlık Cemevini Ziyaret Etti
Meral Akşener, Diyarbakır’da Depremzedeleri Ziyaret Etti
Meral Akşener, Diyarbakır’da Depremzedeleri Ziyaret Etti