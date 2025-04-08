Babacan'dan Mahir Polat Mesajı: Mahir Polat Derhal Tahliye Edilmelidir

Babacan'dan Mahir Polat Mesajı: Mahir Polat Derhal Tahliye Edilmelidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın derhal tahliye edilmesini talep etti ve "Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın derhal tahliye edilmesini talep etti ve "Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir" dedi.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki muayenesinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine sevk edildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Polat'ın durumuna ilişkin X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Polat'ın tahliye edilmesini gerektiğini vurgulayan Babacan şunları kaydetti:

"Tutuklandığı günden bu yana hastane ile cezaevi arasında neredeyse mekik dokuyan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir. Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir."

Anka Haber Ajansı

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