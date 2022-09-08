Babasını Bıçakla Öldürüp, Kendisini İple Asarak İntihar Etti

Babasını Bıçakla Öldürüp, Kendisini İple Asarak İntihar Etti

GAZİANTEP'te Orhan Adıgüzel (26), tartıştığı babası Halil Adıgüzel'i (56) kalbinden bıçaklayarak öldürüp, kendisini de iple asarak intihar etti.

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Orhan Adıgüzel (26), tartıştığı babası Halil Adıgüzel'i (56) kalbinden bıçaklayarak öldürüp, kendisini de iple asarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendisini de iple asan Halil Adıgüzel yaşamına son verdi. Baba ve oğlundan haber alamayan aile yakınları eve geldiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. Aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba- oğulun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Babasını Bıçakla Öldürüp, Kendisini İple Asarak İntihar Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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