Bağcılar'da Annesini Öldüren Şüpheliden Dikkat Çeken Paylaşım

Bağcılar'da Annesini Öldüren Şüpheliden Dikkat Çeken Paylaşım

BAĞCILAR'da, annesi Havva S.'yi bıçakla öldürüp kafasını balkondan sokağa atan Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için "anne" demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-

BAĞCILAR'da, annesi Havva S.'yi bıçakla öldürüp kafasını balkondan sokağa atan Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için "anne" demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Bağcılar'da, uyuşturucudan hakkında işlem yapıldığı ve psikolojik tedavi gördüğü hastaneden 1 ay önce taburcu edildiği açıklanan Ali S., annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kafasını balkondan atıp evi ateş verdi. Gözaltına alınan Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için "anne" demek yetiyor" paylaşımı yaptığı görüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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