Bağcılar'da İş Yeri Yangını-2

Bağcılar'da İş Yeri Yangını-2

BAĞCILAR'DA medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Vedat BAYRAKTAR-Derya EVREN/İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'DA medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'nde medikal ürün satan bir iş yerinin depo olarak kullandığı tek katlı binanın bahçesinde çıktı. Kısa sürede yangın binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Bağcılar'da İş Yeri Yangını-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kadıköy’de İett İle Otomobil Çarpıştı
Kadıköy’de İett İle Otomobil Çarpıştı
Nevşehir'de Ev Ve İş Yeri Yangını; 1 Yaralı
Nevşehir'de Ev Ve İş Yeri Yangını; 1 Yaralı
Tarlaya Savrulup, Yanan Otomobilde Can Verdi
Tarlaya Savrulup, Yanan Otomobilde Can Verdi
Garajda Bulunan İnsan Kemikleriyle İlgili Ev Sahibinin Oğluna Tutuklama
Garajda Bulunan İnsan Kemikleriyle İlgili Ev Sahibinin Oğluna Tutuklama
Kurbanlık Yüklü Traktöre Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kurbanlık Yüklü Traktöre Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Köpek Besleme Tartışmasında Öldürülen 3 Kişinin Yakınlarına En Acı Bayram
Köpek Besleme Tartışmasında Öldürülen 3 Kişinin Yakınlarına En Acı Bayram
Diyaliz Hastalarını Taşıyan Minibüs İle Hafif Ticari Araç Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
Diyaliz Hastalarını Taşıyan Minibüs İle Hafif Ticari Araç Araç Çarpıştı: 8 Yaralı