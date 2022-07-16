Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

BAĞCILAR'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir grup sokağın başında otomobilden indi. Silahlı grup, sağlık ocağı önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobiller de zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Eşiyle Tartışırken Tabancanın Kazara Ateş Almasıyla Kendini Vurdu
Eşiyle Tartışırken Tabancanın Kazara Ateş Almasıyla Kendini Vurdu
Muğla Valiliği'nden 'orman Yangını' Uyarısı
Muğla Valiliği'nden 'orman Yangını' Uyarısı
Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Nusaybin'de Bodrum Katta Yangın Çıktı; 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü
Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü
(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü
(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 5 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi; Aynı Aileden 5 Yaralı
Sünnet Düğününde 3 Kişinin Öldüğü, 5 Kişinin De Yaralandığı Olayda Uzman Çavuş 2 Kardeş Jandarmaya Teslim Oldu
Sünnet Düğününde 3 Kişinin Öldüğü, 5 Kişinin De Yaralandığı Olayda Uzman Çavuş 2 Kardeş Jandarmaya Teslim Oldu