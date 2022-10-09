'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı

'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Recep S.(49), bahçe sınırı anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Mustafa Doğdaş'ı (73) tabancayla vurdu.

Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Recep S.(49), bahçe sınırı anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Mustafa Doğdaş'ı (73) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Doğdaş ameliyata alınırken, Recep S. polise teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Şamil Sokak üzerinde meydana geldi. Recep S., daha önceden aralarında bahçe sınırı nedeniyle tartışma yaşanan komşusu Mustafa Doğdaş ile yeniden karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede esnasında Recep S., tabancayla komşusu Mustafa Doğdaş'a 6 el ateş açtı. Mustafa Doğdaş, göğsünden ve bacağından yaralanırken, Recep S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğdaş'a ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğdaş ameliyata aldı. Olay yerinden kaçan Recep S., ise yaklaşık yarım saat sonra polise teslim oldu. Ağır yaralanan Mustafa Doğdaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü
Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü
Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Öldürülen Lise Öğrencisi Helin Adına Kütüphane Açıldı
Öldürülen Lise Öğrencisi Helin Adına Kütüphane Açıldı
Fındık Bahçesinde Domuz Saldıran Anne Ve Oğlu Ağır Yaralandı
Fındık Bahçesinde Domuz Saldıran Anne Ve Oğlu Ağır Yaralandı
Bodrumlu Müzisyenler Onur Şener’i Enstrümanlarıyla Andı
Bodrumlu Müzisyenler Onur Şener’i Enstrümanlarıyla Andı
Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri Mehmet Eres İçin Yürüdü
Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri Mehmet Eres İçin Yürüdü
Çekmeköy'de Beton Mikseri Devrildi, Şoförü Yaralandı
Çekmeköy'de Beton Mikseri Devrildi, Şoförü Yaralandı