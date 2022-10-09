'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı

Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Recep S.(49), bahçe sınırı anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Mustafa Doğdaş'ı (73) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Doğdaş ameliyata alınırken, Recep S. polise teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Şamil Sokak üzerinde meydana geldi. Recep S., daha önceden aralarında bahçe sınırı nedeniyle tartışma yaşanan komşusu Mustafa Doğdaş ile yeniden karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede esnasında Recep S., tabancayla komşusu Mustafa Doğdaş'a 6 el ateş açtı. Mustafa Doğdaş, göğsünden ve bacağından yaralanırken, Recep S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğdaş'a ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğdaş ameliyata aldı. Olay yerinden kaçan Recep S., ise yaklaşık yarım saat sonra polise teslim oldu. Ağır yaralanan Mustafa Doğdaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı