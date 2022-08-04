'bahçe Sulama' Kavgasında Karı- Kocaya Ateş Açtı: 1 Ölü, 1 Yaralı

'bahçe Sulama' Kavgasında Karı- Kocaya Ateş Açtı: 1 Ölü, 1 Yaralı

YOZGAT'ta, komşular arasında çıkan bahçe sulama kavgasında Seyit K.'nın (66) av tüfeği ile ateş ettiği Ayşe (62) hayatını kaybederken, eşi İsmail Polat (65) ise ağır yaralandı.

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, komşular arasında çıkan bahçe sulama kavgasında Seyit K.'nın (66) av tüfeği ile ateş ettiği Ayşe (62) hayatını kaybederken, eşi İsmail Polat (65) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana geldi. Seyit K., Ayşe Polat ve İsmail Polat, köy çeşmesinde karşılaştı. İddiaya göre, komşular arasında bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesiyle Seyit K., evden aldığı av tüfeği ile önce Ayşe Polat'a ardından da eşi İsmail Polat'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ayşe ve İsmail Polat çifti kanlar içerisinde yığılırken, Seyit K. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Ayşe Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İsmail Polat ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayşe Polat'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheli Seyit K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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'bahçe Sulama' Kavgasında Karı- Kocaya Ateş Açtı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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